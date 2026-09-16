조아람, 비욘드제이와 재계약…"두터운 신뢰 바탕"

AI 핵심 요약beta
- 배우 조아람이 16일 비욘드제이와 재계약했다.
- 조아람은 2022년 전속계약 뒤 작품 활동을 이어왔다.
- 재계약으로 향후 행보에 관심이 쏠린다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조아람이 비욘드제이와 재계약을 체결하며 인연을 이어간다.
비욘드제이는 16일 조아람과의 재계약 소식을 알리며 "조아람과 동행을 이어가게 되어 매우 기쁘다. 오랜 시간 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 다양한 작품에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "앞으로의 행보에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.
조아람은 지난 2022년 비욘드제이와 전속계약을 맺은 후 다양한 작품에 출연하며 배우로서 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.
tvN '살인자의 쇼핑목록'을 시작으로 JTBC '닥터 차정숙'에서는 까칠하면서도 다정한 외과 레지던트 전소라 역을 맡아 걸크러시한 매력을 발산했다. 이어 tvN '감사합니다'에서는 명석한 두뇌와 당당한 성격을 지닌 감사팀 신입사원 윤서진 역으로 분해 이성적이고 똑 부러지는 캐릭터를 소화했다.
영화 '빅토리'를 통해 스크린에도 데뷔했다. 서울에서 전학 온 FM 리더 세현 역을 맡은 조아람은 단단하고 강단 있는 모습부터 친구들과 어울리며 점차 변화하는 모습까지 섬세하게 표현하며 안정적인 연기력을 보여줬다.
MBC '달까지 가자'에서는 마론제과 회계팀 사원 김지송 역으로 현실적인 직장인의 면모와 엉뚱하고 발랄한 매력을 동시에 선보였다. 작품마다 서로 다른 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓힌 조아람은 '2025 MBC 연기대상'에서 여자 신인상을 수상하며 가능성을 인정받았다.
현재는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 훈민제과 일반 스낵 4팀 사원 박수아 역으로 시청자들을 만나고 있다. 박수아는 한번 품은 의문을 끝까지 파고드는 것은 물론 제품의 작은 차이까지 꼼꼼하게 살피고, 문제를 발견하면 직접 해결하는 적극적인 인물이다.
조아람은 당찬 눈빛과 무심한 표정, 담담한 말투로 박수아의 단단한 성격을 표현하며 캐릭터 특유의 당돌한 매력을 살리고 있다.
이처럼 조아람은 비욘드제이와 함께한 지난 시간 동안 다양한 작품과 캐릭터를 통해 배우로서 자신만의 색깔을 만들어왔다. 데뷔 초부터 보여준 밝고 사랑스러운 에너지에 안정적인 연기력을 더하며 성장해온 만큼, 재계약을 통해 이어갈 새로운 행보에도 관심이 쏠린다.
한편 조아람이 출연 중인 KBS 2TV '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.
moonddo00@newspim.com