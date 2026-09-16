아이유, 신곡 '이 별로부터' 뮤직비디오 본편 공개

AI 핵심 요약beta
- 아이유가 16일 신곡 ‘이 별로부터’ MV 본편을 공개했다.
- MV는 화상채팅 서비스 ‘플래닛’서 만난 인연을 그렸다.
- 신곡은 차트 1위를 찍으며 정규 6집 선공개곡이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 아이유가 신곡 '이 별로부터'의 뮤직비디오 본편이 공개됐다.
소속사 EDAM엔터테인먼트는 16일 아이유 공식 유튜브 채널을 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 동명의 타이틀곡 '이 별로부터' 뮤직비디오 본편을 공개했다.
공개된 뮤직비디오는 가상의 화상 채팅 서비스 '플래닛(PLANET)'을 통해 우연히 연결된 두 사람의 만남에서 시작된다.
서로 다른 시공간에 놓인 두 사람은 화면 너머로 대화를 나누며 점차 가까워지지만, 어느 날 갑작스럽게 서비스가 종료되며 예기치 못한 이별을 맞는다.
이후 오랜 시간을 지나 마침내 지구에 도착한 아이유의 모습은 두 사람의 인연이 다시 맞닿을지도 모른다는 여운을 남기며, 곡의 아웃트로와 어우러져 벅찬 감정을 더한다.
특히 뮤직비디오에는 칠레 출신 배우 호르헤 로페스가 출연해 아이유와 호흡을 맞췄다. 호르헤 로페스는 디즈니 시리즈 '소이 루나'와 넷플릭스 시리즈 '엘리트들' 등에 출연하며 글로벌 시청자들에게 얼굴을 알린 배우로, 이번 뮤직비디오에서 아이유와 특별한 인연의 서사를 그려냈다.
뮤직비디오 말미에는 또 다른 재미도 마련됐다. 영상에 등장하는 QR코드를 통해 가상의 화상 채팅 서비스 '플래닛'을 직접 체험할 수 있는 프로모션 웹사이트에 접속할 수 있다.
실제 뮤직비디오 속 화면을 재현한 해당 웹사이트에서는 마치 아이유와 화상 채팅을 하는 듯한 특별한 경험을 할 수 있어 작품의 여운을 현실까지 확장한다.
그 외에도 '플래닛' 사이트에서는 더블 타이틀곡 '디어 마이 크레이지 소울메이트(Dear my crazy soulmate)'와 '이 별로부터'의 뮤직비디오를 비롯해 미공개 사진 등의 콘텐츠를 만나볼 수 있어 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.
지난 10일 오후 6시 발매된 아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이크' 2곡이 수록됐으며, 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했다.
이번 싱글은 지난해 9월 발표한 '바이, 썸머' 이후 1년 만에 선보인 신곡이자 향후 발매될 정규 6집의 선공개곡이다.
신곡 '이 별로부터'는 발매 후 멜론 톱100과 핫100(발매 30일·100일)을 비롯해 지니 톱200, 벅스 실시간 차트에서 1위를 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다.
alice09@newspim.com