익산시, 추석 전 760억원 신속 집행

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 14일 추석 전 재정자금 760억원을 집행한다
- 공사대금134억·복지395억·경상경비231억이다
- 임금·하도급 직접지급으로 체불과 지연을 막는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
600억원 대기자금 관리, 하도급대금·기성금·선금 지급도 속도
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 추석을 앞두고 각종 재정자금을 신속하게 집행해 시민들의 자금 부담을 덜고 지역경제 활성화에 힘을 보태기 위해 760억원을 집행할 계획이라고 14일 밝혔다.
분야별 집행 규모는 공사·용역·물품대금 134억원, 사회복지 분야 395억원, 경상적 경비 231억원 등이다.
시는 취약계층 지원을 비롯해 시민 생활과 밀접한 재정을 차질 없이 집행하고 각종 대금 지급에도 속도를 내 추석 전 지역 내 자금이 원활하게 순환하도록 할 방침이다.
특히 임금과 하도급대금은 '하도급지킴이' 시스템을 통해 직접 지급해 건설공사 하도급업체의 임금 체불과 대금 지급 지연을 예방한다.
명절을 앞두고 계약업체의 자금 수요가 증가하는 점을 고려해 공사대금뿐만 아니라 기성금과 선금 청구에도 신속하게 대응할 계획이다.
시는 원활한 자금 집행을 위해 정기예금 만기도래 예정액을 포함한 600억원을 대기자금으로 관리한다. 지방세 등 자체수입과 국·도비 보조금도 추가 확보해 자금 운용에 차질이 없도록 준비하고 있다.
익산시 관계자는 "추석을 앞두고 자금 수요가 많은 시민과 기업이 불편을 겪지 않도록 각종 지원금과 대금을 신속히 지급하겠다"며 "적극적인 재정 집행을 통해 민생을 안정시키고 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com