익산시, '목천포천' 종합정비 추진…남부권·도심 재해 대응

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내년 풍수해생활권 종합정비사업 선정, 국비 184억 확보

총 369억원 투입해 하천·배수장·소교량 2개소 종합 정비

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 집중호우 등 자연재해에 선제적으로 대응하기 위해 목천포천 일대 하천과 배수시설을 대대적으로 정비한다.

익산시는 행안부 주관 '2027년 풍수해생활권 종합정비사업' 공모에서 '목천포천 지구'가 신규 사업 대상지로 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

익산 목천포천 정비 계획도[사진=익산시]2026.09.14 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 국비 184억5000만원을 포함해 총 369억원 규모로 추진된다. 시는 목천포천 하천을 정비하고 목천배수장을 증설하는 한편 소교량 2개소를 재설치하는 등 종합적인 정비에 나설 계획이다.

목천포천은 만경강과 연결돼 있으며 상류 도심에서 유입되는 우수를 처리하는 등 남부권 배수에 중요한 역할을 하고 있다. 특히 하류에 위치한 목천배수장은 1988년 설치돼 시설 개선과 배수능력 확충이 필요한 상황이다.

시는 하천과 배수장을 함께 정비하면 목천포천 일대의 배수능력이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다. 상류 도심에서 유입되는 우수도 원활하게 처리할 수 있어 평화동 일원을 비롯한 도심의 침수 등 재해 위험을 낮추는 데 도움이 될 전망이다.

이번 공모 선정은 시가 추진해 온 재해 예방사업의 연장선이다. 시는 기후변화에 따른 집중호우에 체계적으로 대응하기 위해 '침수피해방지 마스터플랜'을 수립하고 지역별 여건에 맞는 예방사업을 단계적으로 추진하고 있다.

목천포천 지구는 지난해 10월 타당성조사 용역에 착수한 데 이어 올해 1월 행정예고를 완료하는 등 사업 필요성과 타당성을 구체화하며 공모 선정에 대비해 왔다.

시는 앞으로 사업 추진에 필요한 후속 절차를 차질 없이 진행하고 하천과 배수시설을 연계한 체계적인 정비를 통해 자연재해에 대한 도시 대응력을 지속적으로 높일 방침이다.

lbs0964@newspim.com