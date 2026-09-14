경기도, 가을철 야외활동 '진드기 매개 감염병' 예방수칙 당부

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SFTS·쯔쯔가무시증 9~11월 집중 발생…SFTS 환자 43.5% 가을철 몰려

도 보건환경연구원 검사 결과 양성 환자 중 50대 이상이 75% 차지

"긴 옷 착용 및 기피제 사용 필수…야외활동 후 2주 내 고열 시 즉시 진료"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 가을철을 맞아 농작업은 물론 벌초·성묘, 등산 등 야외 활동이 늘어남에 따라 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)을 비롯한 진드기 매개 감염병 예방수칙 준수를 당부했다고 14일 밝혔다. SFTS, 쯔쯔가무시증, 라임병 등 진드기 매개 감염병은 야외 활동이 활발한 4월부터 11월 사이 주로 발생한다.

보건환경연구원 감염병 양성 실험사진. [사진=경기도]

질병관리청 통계에 따르면 최근 5년간(2021~2025년) 전국 SFTS 환자 1013명 중 43.5%(441명)가 9~11월에 집중돼 가을철 각별한 주의가 요구된다.

제3급 법정감염병인 SFTS는 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염된다. 5~14일의 잠복기를 거쳐 고열, 구토, 설사, 근육통 등의 증상이 나타나며 심할 경우 다발성 장기부전 등으로 이어질 수 있다. 특히 예방백신이나 치료제가 없어 물리지 않는 것이 최선의 예방법이다.

경기도보건환경연구원이 올해 1~8월 SFTS 의심 환자 204건을 검사한 결과 12건이 양성(양성률 5.9%)으로 확인됐다. 양성 환자 중 50대 이상이 75%(9명)를 차지해 중·고령층의 농작업 및 야외 활동 시 주의가 더욱 필요하다.

야외 활동 시에는 긴소매, 긴바지, 장갑, 양말 등을 착용해 피부 노출을 최소화하고 진드기 기피제를 사용하는 것이 바람직하다. 풀밭에 옷을 벗어두거나 눕지 말고 정해진 등산로를 이용해야 한다.

귀가 후에는 입었던 옷을 즉시 세탁하고 샤워하며 겨드랑이·허리·무릎 뒤 등 진드기가 붙기 쉬운 부위를 세심히 확인해야 한다. 몸에 붙은 진드기는 손으로 터뜨리지 말고 핀셋으로 제거하거나 의료기관을 방문해야 한다.

야외활동 후 2주 이내에 고열이나 소화기 증상 등이 나타나면 즉시 의료진에게 야외활동 이력을 알리고 진료를 받아야 한다.

진드기 매개 감염병 예방 리플릿. [사진=경기도]

경기도농업기술원은 도내 농업인을 대상으로 지난 4월부터 홍보 리플릿 1830부와 기피제 1680개를 배부했으며 농작업안전관리자 등을 통해 예방수칙을 지속 안내하고 있다.

김명길 경기도보건환경연구원 감염병연구부장은 "바이러스를 보유한 진드기는 일부에 불과하므로 과도한 불안보다는 예방수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다"며 "가을철 야외활동 전후로 진드기 예방 수칙을 반드시 실천해달라"고 강조했다.

1141world@newspim.com