부산교육청, 15일 학교관리자 '리더십 강화 연수'…교육과정 운영 방향 점검

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 15일 학교관리자 리더십 연수를 열었다.
- 학교 비전과 수업·평가·예산 연계 방안을 공유했다.
- 민주적 리더십으로 교육과정 운영 역량을 높이려 했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 지역 학교관리자들이 다음 학년도 교육과정 운영 방향을 점검하는 자리에 모인다. 학교 비전과 수업·평가·예산을 어떻게 엮어낼지 구체적 방안을 공유한다.
부산시교육청은 오는 15일 오전 부산교육연구정보원에서 부산 지역 초·중·고 학교관리자를 대상으로 '2026학년도 학교교육과정 실현을 위한 학교관리자 리더십 연수'를 실시한다고 14일 밝혔다.
시교육청은 이번 연수가 학교교육과정 중심의 학교 운영 방식에 대한 학교관리자의 인식을 넓히고 소통과 신뢰를 토대로 한 민주적 리더십 역량을 강화하는 기회가 될 것으로 보고 있다.
학교 현장의 자율성과 책무성을 함께 높이는 데 필요한 구체적인 사례와 실천 방안도 제시한다는 계획이다.
연수에는 서울 천왕초등학교 정용주 교장이 강사로 참여한다. 정 교장은 '학교교육과정 실현을 위한 학교관리자의 역할'을 주제로 특강을 진행하며 행정 관리에 머무르지 않는 학교관리자의 리더십 방향을 설명한다.
학교 비전이 학생의 배움과 수업·평가 과정 속에서 구현되도록 학교 비전과 수업·평가, 예산을 유기적으로 연결하는 운영 방안을 다룰 예정이다.
또 교육활동을 '더하고, 연결하고, 덜어내고, 중단하는' 판단 기준과 민주적 의사결정 실천 사례도 설명한다.
김석준 교육감은 "학교의 모든 교육활동이 학생의 온전한 배움으로 이어지기 위해서는 학교관리자의 민주적이고 유연한 리더십이 중요하다"며 "학교 현장이 교육과정에 집중하며 자율과 협력의 교육공동체로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com