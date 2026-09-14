화성시 결혼장려 '연지곤지 통장' 1000명 이상 신청하며 마무리

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2025년 전국 최초 시행한 결혼장려 매칭통장 사업

결혼에 따른 경제적·정서적 부담 덜기 위해 마련

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 전국 최초로 추진한 결혼장려 매칭통장 '연지곤지 통장'사업의 의 2026년 참여자 모집에 1000 명 이상이 신청하며 모집을 마무리했다고 14일 밝혔다.

연지곤지 통장 안내문. [사진=화성시]

'연지곤지 통장'은 화성특례시가 2025년 전국 최초로 시행한 결혼장려 매칭통장 사업으로 결혼을 고민하는 청년들의 자산 형성을 지원하고 결혼에 따른 경제적·정서적 부담을 덜기 위해 마련됐다.

특히 올해는 지난해 참여자들이 주요 불편 사항으로 꼽았던 복잡한 서류 제출 절차를 개선하기 위해 행정안전부의 '공공 마이데이터'를 도입했다.

이에 따라 신청자가 직접 준비해야 하는 서류가 크게 줄어 신청 편의성이 높아졌다. 기존에는 신청자가 사업 신청에 필요한 행정서류 5종을 직접 발급받아 제출해야 했다.

올해부터는 공공 마이데이터를 연계해 신청자가 본인 인증과 정보 제공에 동의하면 시스템을 통해 신청 자격에 필요한 정보를 확인할 수 있도록 개선했다.

신청자가 직접 준비해야 하는 서류는 기존 5종에서 1종으로 줄었다. 서류 발급과 제출에 드는 시간과 번거로움을 줄여 시민들이 보다 편리하게 사업을 신청할 수 있게 됐다.

시는 이번 '연지곤지 통장' 적용 경험을 바탕으로 공공 마이데이터를 활용할 수 있는 분야를 추가로 발굴할 계획이다.

특히 향후 '화성탐사' 등 저출생 대응 사업에도 공공 마이데이터 활용을 확대해 시민이 직접 제출해야 하는 서류와 행정 절차를 줄여나갈 방침이다.

정명근 화성특례시장은 "공공 마이데이터 도입으로 시민들이 여러 행정서류를 일일이 발급하고 제출해야 했던 불편을 크게 줄일 수 있었다"며 "행정 절차를 간소화하는 작은 변화가 시민에게는 실질적인 편의로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com