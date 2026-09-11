밀양시, KTX 부산역서 농특산물·관광자원 홍보…'2026 브랜드로드쇼'

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 11일 부산역서 브랜드로드쇼를 열었다.
- 추석 귀성객에 농특산물과 관광자원을 알렸다.
- 밀양팜 홍보와 체험행사로 판로 확대를 노렸다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 추석 귀성객이 몰리는 부산역 한복판에서 농특산물과 관광자원 홍보에 나섰다.
시는 11일 추석 명절을 앞두고 KTX 부산역 맞이방에서 '2026 밀양 브랜드로드쇼'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 부산역 이용객을 대상으로 밀양의 농특산물과 주요 관광지, 대표 축제, 도시 캐릭터 등을 소개해 지역의 매력을 알리기 위해 마련됐다.
행사장에서는 얼음골사과와 태추단감을 비롯해 밀양쌀, 감식초, 누룽지 등 다양한 농특산물과 가공식품을 한자리에서 선보였다. 밀양시 농특산물 공식 쇼핑몰 '밀양팜' 홍보도 함께 진행해 농산물 판로 확대와 인지도 제고를 도모했다.
시는 주요 관광 명소와 축제를 안내하고 시 대표 캐릭터인 '굿바비'와 '딸기야미'를 활용해 부산역 방문객에게 밀양의 이미지를 전달했다.
현장에서는 룰렛 돌리기 등 방문객 참여 이벤트를 운영하고 깻잎·고추 등 밀양 대표 농산물을 상품으로 제공해 참여자가 농산물 품질을 직접 체험할 수 있도록 했다.
손영미 공보감사담당관은 "추석을 앞두고 유동 인구가 많은 부산역에서 밀양의 농특산물과 다양한 매력을 직접 알릴 수 있는 자리였다"며 "앞으로도 현장 홍보를 통해 밀양의 브랜드 가치와 인지도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com