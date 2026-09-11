이재식 시의원, 서울시설공단 자산관리 기술 발전 촉구…AI 접목 필요성 강조

AI 핵심 요약beta
- 이재식 의원이 11일 서울시설공단 자산관리 고도화를 점검했다
- 공단은 도로·교량 상태 예측 알고리즘을 특허 출원 중이다
- 공단은 AI 지능화와 ISO 55001 도입을 추진하기로 했다
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AI 기반 특허화 기술 강조
내년까지 국제표준 준수 목표
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시설공단의 자산관리 기술이 국제표준을 향해 나아간다.
서울시의회 이재식 의원(국민의힘·양천1)은 제339회 임시회 서울시설공단 업무보고에서 한국영 이사장에게 공단이 추진 중인 전략적 자산관리 시스템 고도화와 ISO 55001 국제표준 도입을 긍정적으로 평가하고, 관련 기술과 관리체계의 발전을 주문했다.
이재식 의원은 업무보고와 관련해 시설관리공단의 업무보고에서 공단이 추진 중인 자산관리 시스템의 특허화·AI 기반 지능화·표준화 추진 상황을 구체적으로 점검했다.
현재 서울시설공단은 육안으로 확인하기 어려운 도로·교량 등의 내부 상태를 예측할 수 있는 알고리즘을 자체 개발해 특허 출원을 진행하고 있으며, 향후 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 시스템의 지능화와 표준화를 추진하고 있다.
또한 공단은 자산관리경영시스템 국제표준(ISO55001) 인증을 추진 중이며 자산관리시스템 구축을 통해 서울시 자동차전용도로 유지관리 수준을 국제표준에 부합하도록 향상할 계획이며, 현재는 국제표준을 분석하고 공단의 현행 관리체계와의 차이점을 파악하는 단계라고 설명했다. 자산관리경영시스템 국제표준은 시설물 생애주기 전반의 '비용·리스크·성능'을 최적화하는 자산관리 국제표준이다.
이재식 의원은 "육안으로 확인하기 어려운 시설물의 상태까지 예측할 수 있는 기술을 자체 개발하고 특허화하는 것은 매우 의미 있는 노력"이라고 평가하며 "AI를 활용한 지능화에서 한 단계 더 나아가 국제표준에 맞는 관리체계를 갖출 수 있도록 적극적으로 추진해 달라"고 주문했다.
또한 이 의원은 "시설물 안전관리는 사고가 발생한 뒤 대응하는 것보다 사전에 위험을 파악하고 관리하는 체계를 갖추는 것이 중요하다"며 "서울시설공단이 AI와 국제표준을 접목한 선도적인 자산관리 모델을 구축해 서울시 전체 시설물 관리 수준을 높이는 데 앞장서 달라"고 당부했다.
이에 한국영 서울시설공단 이사장은 "현재 알고리즘 특허 출원을 진행하고 있으며, 이용자가 쉽게 활용할 수 있도록 시스템을 개선하는 한편 다른 기관에서도 활용할 수 있는 표준화 방안도 함께 추진하고 있다"라고 답변하며, "내년까지 필요한 보완 사항을 정비해 국제표준에 부합하는 자산관리체계를 구축할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
windy@newspim.com