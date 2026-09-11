韩国纽斯频通讯社第十四届"亚洲论坛"在首尔举行

纽斯频通讯社首尔9月11日电 第十四届"亚洲论坛"11日上午在韩国首尔汝矣岛费尔蒙特大使酒店举行。本届论坛主题为"能源安全与AI转型：亚洲合作新坐标"，由韩国纽斯频通讯社、KYD(Korea Youth Dream)共同主办，分中国、印度、越南、日本四国专场。

11日上午，纽斯频通讯社第14届亚洲论坛在首尔汝矣岛费尔蒙特酒店举行。图为与会嘉宾合影留念。【图片=纽斯频通讯社】

活动围绕人工智能（AI）、未来产业、供应链重组、能源安全以及区域合作与共赢等议题，探讨中韩及亚洲国家加强交流合作的路径，为推动区域合作、实现共同繁荣搭建对话平台。

韩国总统李在明为论坛致贺电，国会产业通商资源中小风险企业委员会委员长金成愿、韩中议员联盟会长金太年、纽斯频通讯社会长闵丙福等中韩两国政治、经济、媒体、学术界近300人出席。中国驻韩国大使戴兵应邀出席并致辞，中国驻韩国大使馆经商处公参王治林在中国专场发表讲话。

图为纽斯频会长闵丙福在第14届亚洲论坛上致开幕词。【图片=纽斯频通讯社】

闵丙福致开幕词说，亚洲正面临AI转型与能源安全两大时代课题，AI重塑产业、就业、教育和国家竞争力，而半导体、数据中心等领域发展也使电力和能源保障成为国家竞争力的重要基础。本届论坛围绕AI与能源融合、全球供应链重组以及韩国与亚洲主要国家的务实合作展开讨论，期待通过本次论坛推动亚洲形成更多务实合作，为实现共同繁荣建言献策。

图为中国驻韩国大使戴兵在纽斯频通讯社第14届亚洲论坛上致辞。【图片=纽斯频通讯社】

戴兵表示，亚洲是全球发展高地和创新引领者，从人工智能到绿色能源、从数字经济到新兴材料，不断实现重要突破。近年来，中国锚定高质量发展，把科技创新和绿色转型摆在突出位置，取得丰硕成果。中国扩大高水平对外开放，为亚洲各国提供更广阔的合作机遇。

戴兵强调，随着中国和亚洲各国发展水平提高，原有分工格局持续发生变化。中韩合作由产业链上下游的垂直分工转向优势互补、双向赋能的水平协作。两国产业发展竞争面有所增加，但合作广度和深度也在提升。希望双方以发展眼光再认识彼此和形势变化，加强协同合作，排除各种干扰，实现更高水平的互利共赢。

中国驻韩国大使馆经商处公参王治林就中国经济现状和中韩合作前景发表讲话。【图片=纽斯频通讯社】

王治林表示，中韩经贸合作内外环境发生深刻变化。世界百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，地缘政治对经贸合作的干扰日益增多；同时，中韩经贸合作正由"垂直分工"转向"水平协作"。站在新的历史关口，双方应辩证把握格局演变，坚守开放合作初心；深化产供链融合，夯实产业合作根基；抢抓数字与绿色机遇，深化协同创新发展；加强服务与地方合作，培育经贸新亮点。只要双方坚持互尊互信、开放合作，就能在相互成就中共享繁荣，共创未来。

上海财经大学数字经济研究院研究员、中国出海企业协作联盟执行理事长郝建彬（上）和必杰出海创始人兼首席执行官胡燕飞发表主旨演讲。【图片=纽斯频通讯社】

上海财经大学数字经济研究院研究员、中国出海企业协作联盟执行理事长郝建彬围绕中国人工智能数字经济、无人驾驶汽车等领域的发展及中韩未来合作空间发表演讲。必杰出海创始人兼首席执行官胡燕飞介绍当前中国机器人产业的发展现状，并结合企业实践分享中国机器人企业拓展海外市场案例。

与会人士还围绕中韩及亚洲国家在人工智能、未来产业、供应链和能源等领域的合作展开交流并表示，亚洲各国互为近邻，加强交流合作符合各方共同利益，应坚持和睦相处、互利共赢，推动区域合作不断深化。

纽斯频通讯社代表柳根奭（左一）、海南航空首尔办事处总经理王德胜（右一）同获奖者合影留念。【图片=纽斯频通讯社】

席间，论坛分两轮举行机票及周边产品抽奖活动。奖品由中国海南航空和天津航空提供，包括仁川至海口往返商务舱机票1张和仁川至天津往返经济舱机票2张。活动期间，中国海南航空首尔办事处负责人还进行了现场推介。

另外，本届论坛得到韩国外交部、韩国产业通商部、韩中议员联盟、韩国中国商会、大韩贸易投资振兴公社、韩国经济人协会、大韩商工会议所和韩国贸易协会等机构支持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社