전남광주 남구, '7국 체제'로 조직 확대…의회 "재정 부담 살펴야"

AI 핵심 요약beta
- 광주 남구가 11일 민선 9기 맞춰 조직 개편했다
- 기존 6국 체제를 7국 33과로 늘려 비전 실현에 나섰다
- 남구의회는 인력·재정 부담을 우려했으나 조례는 의결됐다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 남구는 민선 9기 출범에 맞춰 조직 개편을 단행했다고 11일 밝혔다.
남구는 기존 6국 2실 2관 31과에서 7국 2실 2관 33과 체제로 개편됐다. '행복한 복지, 활기찬 경제, 으뜸효 남구' 비전 실현에 초점을 맞췄다.
이번에 신설된 으뜸효돌봄국은 돌봄과 복지 기능을 분리해 복지 정책의 전문성과 추진력을 높이는 역할을 한다.
도시농업과와 공공시설과는 농업정책과 유통, 반려동물 정책 추진 체계 구축 및 비기술 부서에서 추진하는 시설공사 지원 기능을 강화한다.
새롭게 꾸리는 소상공인팀과 골목상권팀·골목비엔날레팀 등 7개 팀은 소상공인 경영안정 지원과 골목형 상점가 활성화, 문화예술 축제의 브랜드화 및 체계적인 축제 추진 등 남구 발전을 이끄는 역할을 맡는다.
미래산업전략과는 미래산업담당관으로 재편했으며 민주평화인권과 소속 2050행복정책팀과 주민인권소통팀을 '행복소통팀'으로 통합하는 등 7개 팀이 조정됐다.
다만 남구의회에서는 우려의 시선을 보내고 있다.
기획총무위원회는 조례안 심사보고서에서 "행정기구의 설치·개편은 업무의 성질과 양, 주민 편의와 행정능률 등을 종합적으로 고려해야 한다"며 "조직 확대에 따른 인력 및 운영의 적정성에 대해서 살펴볼 필요가 있다"고 판단했다.
또 "정원 증원에 따른 인건비 상승 등 재정 부담을 고려해 인력이 효율적으로 활용돼야 한다"고 당부했다.
해당 조례안은 상임위 심사에서 부결됐으나 본회의에 상정돼 최종 의결됐다.
bless4ya@newspim.com