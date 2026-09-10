전재수 부산시장, 박홍근 기획예산처 장관 만나 국비 사업 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 박홍근 장관에 국비 지원을 요청했다.
- 북항 돔아레나·가덕신공항 등 현안을 집중 건의했다.
- 시는 해양수도 부산 완성 위해 예산 확보에 나섰다.
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정부 지원 통한 지역 경제 활성화 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 박홍근 기획예산처 장관을 상대로 북항 돔아레나와 가덕신공항 등 핵심 현안의 내년도 국비 지원을 본격적으로 띄우며 '해양수도 부산' 완성 드라이브에 속도를 내고 있다.
시는 10일 부산을 방문한 박홍근 기획예산처 장관에게 해양수도 부산 완성을 목표로 한 주요 현안 사업 추진 상황을 보고하고 정부 협조와 내년도 국비 지원을 건의했다고 밝혔다.
이번 방문은 부산 주요 개발·연구 현장을 둘러보고 지역 발전 방향에 대한 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.
박 장관은 부산대병원, 북항, 부산대학교 등을 잇따라 방문했으며 부산시는 각 사업의 추진 경과와 향후 계획을 설명하고 정부의 지속적인 지원을 요청했다.
전재수 시장은 북항 방문 일정에 동행해 복합형 돔 아레나 건립 사업을 집중적으로 설명했다.
전 시장은 돔 아레나가 북항을 해양·문화·관광 거점으로 도약시키고 인근 원도심 활성화를 견인할 핵심 인프라라고 강조하며, 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 정부의 적극적인 협조와 재정 지원을 요청했다. 접견에서는 전 시장과 박 장관은 부산시가 중점 추진 중인 주요 현안의 해결 방안과 재정 지원 방향을 논의했다.
부산시는 내년도 국가예산 편성 과정에서 북항 복합형 돔 아레나, 가덕도신공항 건설, 차세대 전력반도체 생산 플랫폼 구축, 국립 양자혁신센터 설립 등 사업에 대한 국비 반영을 구체적으로 요청했다.
부산시는 이번 논의를 바탕으로 기획예산처 및 관계 부처와 협의를 이어가며 예산 확보 작업을 본격화할 계획이다. 또 국회 예산 심사 과정에서도 지역 핵심 사업에 필요한 재원이 반영될 수 있도록 대응 체계를 가동하기로 했다.
전재수 시장은 "핵심 사업들이 적기에 추진돼 시민 삶의 변화와 지역경제 활력으로 이어지려면 정부의 지속적인 관심과 지원이 필요하다"며 "정부와 긴밀히 협력해 주요 현안을 해결하고, 해양수도 부산의 완성과 동남권의 미래 성장을 뒷받침할 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com