박완수 경남지사 "적십자 봉사원은 경남지킴이…지원 아끼지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 10일 창원서 봉사원 대회를 열고 봉사원을 격려했다.
- 박완수 지사는 재난현장 헌신에 감사하며 지원을 약속했다.
- 적십자사 경남지사는 6827명 봉사로 구호와 복구를 이어갔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 재난 현장을 지킨 손길에 경남도가 다시 감사의 뜻을 전했다.
도는 10일 KBS창원홀에서 열린 '2026년 대한적십자사 경남지사 봉사원 대회'에 박완수 지사가 참석해 봉사원들을 격려했다고 밝혔다.
박 지사는 "여러분이 있기 때문에 경남이 든든하다"며 봉사원들의 헌신에 고마움을 전했다. 거제 수해 당시 대피한 어르신들에게 따뜻한 밥과 국을 제공해야 한다고 요청했던 일화를 언급하며 재난현장에서 힘을 보탠 봉사원들의 역할을 평가했다.
그는 "도에서도 지원을 하고 있지만 부족한 부분이 있다"며 "봉사원들이 자긍심을 갖고 활동할 수 있도록 관심을 갖고 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
이날 행사에는 이찬호 경남도의회 부의장, 박종술 대한적십자사 사무총장, 박희순 대한적십자사 경남지사 회장, 최충경 경상남도사회대통합위원회 위원장 등과 봉사원 950여 명이 참석했다.
대한적십자사 경남지사에는 현재 316개 봉사회, 6827명의 봉사원이 활동하고 있다. 이들은 산불과 수해 등 재난 현장에서 긴급구호와 피해복구 활동을 이어왔다.
지난해 산불과 수해 당시에는 34일 동안 봉사원 2330명이 현장에 투입돼 이재민과 복구인력에게 4만3735회의 급식을 지원하고 긴급구호품 등 4218세트를 전달했다.
올해 거제·통영 수해 현장에서도 18일 동안 봉사원 634명이 참여해 6770회의 급식을 제공하고 2008명에게 샤워를 지원했으며 긴급구호품과 마음구호키트 526세트를 전달했다.
행사에서는 국가재난관리 유공 국무총리 표창 1점과 봉사활동 유공 도지사 표창 4점이 전수됐다. 국제적십자운동 기본원칙 낭독, 봉사원 서약, '세계 자원봉사자의 해' 퍼포먼스도 함께 진행됐다.
3년 만에 열린 이번 봉사원 대회는 도내 봉사원들의 사기 진작과 화합을 위해 마련됐다. 2부 행사에서는 봉사원들이 장기자랑을 통해 교류의 시간을 가졌다.
news2349@newspim.com