양주시, 제6기 지역사회보장계획 최종보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 10일 제6기 지역사회보장계획 최종보고회를 열었다.
- 2027년부터 2030년까지 추진할 복지계획 방향을 논의했다.
- 시는 9월 말까지 법정 절차를 거쳐 계획을 확정할 예정이다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 10일 시청 상황실에서 '양주시 지역사회보장계획 수립 연구용역 최종보고회'를 개최하고 2027년부터 2030년까지 추진할 제6기 지역사회보장계획의 주요 내용과 추진 방향을 논의했다고 밝혔다.
시에 따르면 이날 보고회에는 양주시 지역사회보장협의체 위원을 비롯해 관계 공무원, 연구용역 수행기관 관계자 등 40여 명이 참석해 연구용역 결과를 공유하고 향후 계획 수립을 위한 의견을 나눴다.
지역사회보장계획은 '사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률'에 따라 4년마다 수립하는 법정 계획으로 지역 특성과 주민 복지 수요를 반영해 지역사회보장 증진을 위한 정책 방향과 추진 과제를 제시하는 종합 계획이다.
양주시는 이번 연구용역을 통해 지역 내 인구·사회·경제적 여건과 복지자원 현황을 분석하고 시민과 관계기관을 대상으로 욕구조사와 의견수렴을 진행해 지역사회보장 분야의 주요 현안과 정책 수요를 도출했다고 밝혔다.
시는 연구용역 결과와 이날 보고회에서 제시된 의견을 검토·보완한 뒤 대표협의체 심의와 시의회 보고 등 법정 절차를 거쳐 오는 9월 말 제6기 지역사회보장계획을 최종 확정할 계획이다.
최용석 양주시 지역사회보장협의체 공동위원장은 "이번 계획이 시민들의 삶에 실질적인 변화를 가져오는 출발점이 되길 기대한다"며 "민관이 긴밀히 협력해 지역 실정에 맞는 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.
양주시 관계자는 "다양해지는 복지 수요에 효과적으로 대응하기 위해서는 지역 여건을 반영한 체계적인 계획 수립이 중요하다"며 "시민이 체감할 수 있는 지역사회보장 정책을 충실히 추진하겠다"고 밝혔다.
한편 이날 보고회에서는 청렴문화 확산을 위한 청탁금지법 홍보와 함께 청렴 실천 의지를 다지는 시간도 함께 진행됐다.
asj7376@newspim.com