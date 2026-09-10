중앙해양특수구조단 '구조협력기관 합동 워크숍' 실시

AI 핵심 요약beta
- 중앙해양특수구조단은 10일 동해해양특수구조대서 워크숍을 했다.
- 해경·해군·소방 등 40명이 사고사례를 공유했다.
- 해양사고 대응과 구조역량 강화 방안을 논의했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 중앙해양특수구조단은 10일 동해해양특수구조대에서 해경, 해군, 소방 등 강원 영동지역 구조협력기관과 함께 '현장에서 답을 찾는' 구조협력기관 워크숍을 실시했다고 밝혔다.
이번 워크숍은 사고 현장 구조 협력 및 소통 체계를 강화하기 위해 기획됐으며 총 40명이 참여했다. 여기에는 중앙해양특수구조단 동해해양특수구조대(16명), 해군1함대 구조작전대대(5구조작전중대, 10명), 소방(강릉, 동해, 삼척, 환동해대응단, 12명) 및 한국폴리텍대학(강릉캠퍼스 강준혁 교수) 등이 포함됐다.
참여 기관들은 각자의 사고사례를 발표·공유하며 수색구조 전문성과 현장 구조능력 향상을 도모했다. 또 한국폴리텍대학 강준혁 교수의 특별강의 '국내 잠수작업 중대재해 원인과 예방'을 통해 구조대원의 안전사고 예방과 사고 발생 시 신속한 대처 방법들이 공유됐다.
정홍관 동해해양특수구조대장은 "이번 워크숍은 각 기관의 사고사례 공유 및 소통을 통해 전문 구조역량을 결집하고 대형 해양사고 대응체계를 더욱 강화하는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 구조기관 간의 소통을 통해 영동권에서 발생하는 모든 해양 사고에 빈틈없이 대응할 수 있는 강력한 구조 역량을 갖춰 나갈 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com