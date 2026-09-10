'로또 1등' 이준혁, 인생 역전 시작…홍성 인터내셔널 뒤집는다

AI 핵심 요약beta
- 티빙 '로또 1등도 출근합니다'가 10일 공개를 앞뒀다.
- 이준혁이 맡은 공은태가 로또 1등 후 출근길을 뒤흔들었다.
- 작품은 10일부터 매주 목요일 티빙서 선공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '로또 1등도 출근합니다' 이준혁의 파란만장한 출근길이 시작된다.
티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'가 1, 2회 공개를 앞둔 오늘(10일), 공은태(이준혁)가 뒤집어 놓은 홍성 인터내셔널을 공개했다. 갑작스러운 변화에 아수라장이 된 양준호(서현우)와 정선혁(오대환)의 모습 역시 호기심을 자극한다.
첫 공개를 향한 기대와 설렘 속 난장이 예고되는 홍성 인터내셔널이 포착됐다. 영업부 가장 끝자리에 앉아 고독하게 하루하루를 버티던 팀장 공은태. 거듭되는 고난에 지친 듯 수심 가득한 표정이 안쓰럽다. 그런 그의 무미건조하던 일상에 '로또 1등'이라는 행운이 떨어진다고. 이어진 사진 속 기립한 홍성 사람들의 모습은 공은태의 달라진 출근길을 짐작게 한다.
머리부터 발끝까지 바뀐 스타일링과 함께 위험한 경고를 하는 듯한 공은태의 표정이 눈길을 끈다. 여기에 기름통을 들이붓는 아찔한 모습까지 포착돼 그에게 무슨 일이 벌어진 것인지 호기심을 자극한다. 갑작스러운 공은태의 변화에 홍성은 소란스러워진다. 믿을 수 없는 광경을 목격한 듯 경악을 금치 못하는 양준호, 박기태(홍진기), 이지혜(하율리)에 이어 놀란 듯 몸을 감추는 정선혁의 모습 역시 흥미를 더한다. 과연 공은태를 '번아웃'에 빠뜨린 사건들은 무엇이었을지, '로또'라는 행운에 공은태가 어떤 결심을 하게 될지 그의 새로운 출근이 더욱 궁금해진다.
첫 공개를 앞두고 이준혁, 서현우, 오대환이 관전포인트와 함께 시청 독려 메시지도 전했다. 먼저 이준혁은 "은태의 삶에 찾아오는 미묘한 감정 변화를 따라가며 본다면 재밌게 볼 수 있을 것"이라고 관전포인트를 짚으면서 "지금 우리와 크게 다르지 않은 현실적인 이야기에 공감을 하며 재미있게 지켜봐 달라"고 시청을 당부했다.
서현우는 "모든 배우들이 이 작품을 즐겼고, 그게 고스란히 화면에 담겼을 것"이라면서 "로또에 당첨이 돼 큰 돈이 있어도 돈을 쓸 새도 없이 스펙타클한 삶, 사람냄새 나는 캐릭터 앙상블과 케미스트리를 기대해달라"고 관전포인트를 전했다. 이어 "제목에 흥미를 느꼈다면 감히 시작이라 말씀드리고 싶다"라면서 "기적 같은 행운이 또 어떤 기적이 되어 다시 우리 삶을 채울지, 결코 무겁지만은 않은 진중한 위트와 우리 작품만의 색깔로 시청자 분들께 즐거움과 흐뭇함을 선사할 것"이라면서 자신감을 드러냈다.
마지막으로 오대환이 전한 관전포인트는 '만약'이라는 상상이었다. "각각의 인물들을 보며 '나라면 어떻게 했을까?'를 생각해본다면 좋을 것"이라면서 "재미있는 작품으로 인사드릴 수 있도록 모든 스탭들이 열심히 촬영한 작품이다. 많은 관심과 시청 부탁드린다"라고 시청 독려도 잊지 않았다.
한편, 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 오늘부터 매주 목요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개된다. tvN에서는 14일 밤 9시 첫 방송되며, 매주 월, 화 밤 9시에 방송된다.
moonddo00@newspim.com