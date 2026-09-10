충북 하나로마트 선도조합, 농축산물 소비 확대·유통 경쟁력 강화 논의

AI 핵심 요약beta
- 농협하나로마트선도조합 충북협의회가 10일 정례회의를 열었다
- 충북 우수 농축산물 판매 확대와 판로 지원을 논의했다
- 회원농협 협력과 마케팅·물류 지원 강화에 뜻을 모았다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 농협하나로마트선도조합 충북협의회가 농축산물 소비 확대와 하나로마트 유통 경쟁력 강화 방안을 논의했다.
농협하나로마트선도조합 충북협의회는 10일 진천 덕산농협 회의실에서 2026년도 3분기 정례회의를 열었다고 밝혔다.
이날 회의에서는 최근 농식품 소비 트렌드 변화에 대응하기 위한 방안으로 충북 우수 농축산물 판매 확대와 기후변화·자연재해 피해 농가의 판로 지원, 건강과 편의성을 고려한 상품 구성, 소포장 상품 확대 등이 논의됐다.
또 농심천심운동과 연계한 가치소비 확산을 비롯해 재해 피해 농축산물의 안정적인 판매 기반을 마련하고 지역 농축산물의 우수성을 알리기 위한 회원농협 간 협력 강화 방안도 다뤄졌다.
변익수 회장은 "소비 침체와 기상이변으로 농업인과 유통 현장의 어려움이 커지고 있다"며 "하나로마트가 농업인에게 안정적인 판로가 되고 소비자에게는 믿고 찾을 수 있는 매장이 되도록 회원농협이 힘을 모으겠다"고 밝혔다.
이용선 충북농협 총괄본부장은 "농업인과 소비자가 상생할 수 있는 유통환경을 만드는 것이 하나로마트의 중요한 역할"이라며 "도내 우수 농축산물의 온·오프라인 판로 확대와 하나로마트 경쟁력 강화를 위한 마케팅·물류 지원을 적극 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com