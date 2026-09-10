파주시, '2026 대한민국 도시대상' 국토부장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 9일 도시대상서 국토부 장관 기관 표창을 받았다.
- 공공 재생에너지 PPA 등 탄소중립 정책이 높은 평가를 받았다.
- 파주시는 5년 연속 수상하며 도시 경쟁력을 인정받았다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 지난 9일 국토교통부가 주최한 '2026년 대한민국 도시대상' 시상식에서 우수정책 부문 국토교통부 장관 기관 표창을 받았다고 10일 밝혔다.
'대한민국 도시대상'은 매년 전국 지방자치단체를 대상으로 도시의 지속 가능성과 생활 기반 수준에 관한 우수 사례를 평가해 시민의 삶의 질과 도시 경쟁력 향상을 위해 노력한 도시를 선정하는 상이다.
파주시는 2022년 국토교통부 장관상, 2023년 특별상, 2024~2025년 국토교통부 장관상에 이어 5년 연속 수상의 기록을 이어 갔다.
주요 사업은 전국 최초 공공 재생에너지 직접 전력 구매계약(PPA) 공급 모델을 비롯해 시민 알뜰 전기 요금제, 경기 북부 에너지 고속도로, 미니 수소도시 조성 등 이다.
아울러 에코온(ECO-ON) 환경통합센터 운영과 RE100 시민 교육, 파주형 간선급행시내버스(PBRT) 도입을 통한 탄소 저감 대중교통 체계 구축 등 시민 생활과 밀접한 탄소 중립 정책을 지속적으로 추진해 우수한 평가를 받았다.
손배찬 시장은 "지난해에 이어 올해도 기후변화 대응 정책에서 좋은 평가를 받았다"라며 "민선 9기 파주시정에서 탄소중립 도시 실현을 위한 분야별 전략을 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com