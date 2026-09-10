남해군, 전통시장 온누리상품권 환급 행사…추석 물가 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 남해군이 16일부터 20일까지 온누리상품권 환급 행사를 연다.
- 전통시장 농·축·수산물 구매액에 따라 최대 2만 원을 돌려준다.
- 20일 이동공설시장과 22일 남해전통시장에서 장보기와 점검을 한다.
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[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 추석 장바구니 부담을 덜기 위해 전통시장 온누리상품권 환급과 장보기 행사를 묶어 내놨다. 명절 물가 점검까지 병행해 지역 상권 숨통을 틔운다는 구상이다.
군은 오는 16일부터 20일까지 6일간 전통시장에서 농·축·수산물을 구매한 이용객을 대상으로 온누리상품권 환급 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 추석 성수기를 앞두고 전통시장 이용객에게 실질적인 경제적 혜택을 제공하고, 침체된 전통시장과 지역상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
행사 기간 전통시장에서 농·축·수산물을 구매한 금액에 따라 최대 30%까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
구매금액이 3만4000원 이상인 경우 1만 원, 6만7000원 이상인 경우 2만 원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 1인당 환급 한도는 행사 기간 최대 2만 원이다.
군은 명절 대목을 맞아 공무원과 유관기관이 참여하는 전통시장 장보기 행사도 병행한다.
9월 20일 이동공설시장, 22일 남해전통시장에서 군청 직원과 유관기관 관계자들이 제수용품 등을 직접 구입하며 전통시장 상인들을 격려할 예정이다.
남해군은 추석을 앞두고 쾌적하고 안전한 전통시장 환경 조성을 위한 현장 점검에도 나선다.
시장 내 물가 동향과 가격표시제 준수 여부를 확인하는 동시에, 화재 예방과 시설물 안전관리 실태 등을 함께 점검해 명절 기간 이용객 안전을 확보한다는 계획이다.
m25322532@newspim.com