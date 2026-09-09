정부, 전국 테러경보 '주의'로 격상…한·중앙아시아 정상회의 대비

AI 핵심 요약beta
- 정부가 11일부터 전국 테러경보를 주의로 격상했다.
- 정상회의 앞두고 서울은 13일부터 경계로 올린다.
- 정부는 공조 강화로 행사 기간 테러 위협에 대비했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 오는 11일부터 전국의 테러경보를 '관심'에서 '주의'로 격상한다.
국무조정실 대테러센터는 대테러안전활동 강화를 위해 관계기관 협의를 거쳐 이같이 정했다고 9일 밝혔다.
또 정상회의가 임박한 오는 13일부터 서울 전역의 테려경보 수준은 '주의'에서 '경계'로 강화될 예정이다. 경계 수준은 이달 17일까지 이어진다.
테러경보는 테러위협 정도에 따라 관심, 주의, 경계, 심각 네 단계로 구성된다. 경보 수준이 올라가면 출입국 검색 강화, 경찰 안전활동 강화 등이 이뤄진다.
이번 조치는 국내외 정세와 행사 기간 중 높아질 수 있는 테러 위협 가능성을 종합적으로 고려해, 관계기관 간 긴밀한 공조 체계를 통해 선제적인 대응 태세를 갖추기 위해 결정됐다.
정부는 "이번 경보 발령을 계기로 모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비태세를 유지함으로써, 행사 기간 중 어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응할 수 있도록 할 것"이라고 전했다.
sheep@newspim.com