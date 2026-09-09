'싱 어게인', 7일 연속 예술영화 흥행 1위…7만 관객 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 영화 싱 어게인이 9일 7일 연속 1위를 했다
- 개봉 이후 관객 7만명 돌파를 앞두고 있다
- 존 카니 신작으로 관람 지표도 95%대를 유지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CGV 골든에그지수 95%대,전국 극장 상영 중
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '싱 어게인'이 개봉 후 7일 연속 예술영화 흥행 1위를 기록하며 누적 관객 7만명 돌파를 앞두고 있다고 9일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '싱 어게인'은 개봉일인 지난 2일부터 7일 연속 예술영화 박스오피스 1위를 유지하고 있다.
'싱 어게인'은 '비긴 어게인', '싱 스트리트' 등을 연출한 존 카니 감독의 신작이다. 잃어버린 노래를 되찾으려는 두 인물이 다시 음악을 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린다.
관람 지표도 이어지고 있다. CGV 골든에그지수는 개봉 이후 95%대를 기록하고 있다.
영화에는 릭 파워 역의 폴 러드와 대니 윌슨 역의 닉 조나스가 출연한다. 두 인물이 함께 부르는 신곡 '하우 투 라이트 어 송 (위드아웃 유)(How to Write a Song (Without You))'도 작품에 삽입됐다.
개봉 2주 차에는 해외 포스터 3종과 스페셜 스티커 5종 세트가 관람객 특전으로 제공된다.
'싱 어게인'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com