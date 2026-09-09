'싱 어게인', 7일 연속 예술영화 흥행 1위…7만 관객 눈앞

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개봉 이후 예술영화 박스오피스 정상 유지

CGV 골든에그지수 95%대,전국 극장 상영 중

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '싱 어게인'이 개봉 후 7일 연속 예술영화 흥행 1위를 기록하며 누적 관객 7만명 돌파를 앞두고 있다고 9일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '싱어게인' 포스터 [사진= 바이포엠스튜디오] 2026.07.31 taeyi427@newspim.com

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '싱 어게인'은 개봉일인 지난 2일부터 7일 연속 예술영화 박스오피스 1위를 유지하고 있다.

'싱 어게인'은 '비긴 어게인', '싱 스트리트' 등을 연출한 존 카니 감독의 신작이다. 잃어버린 노래를 되찾으려는 두 인물이 다시 음악을 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린다.

관람 지표도 이어지고 있다. CGV 골든에그지수는 개봉 이후 95%대를 기록하고 있다.

영화에는 릭 파워 역의 폴 러드와 대니 윌슨 역의 닉 조나스가 출연한다. 두 인물이 함께 부르는 신곡 '하우 투 라이트 어 송 (위드아웃 유)(How to Write a Song (Without You))'도 작품에 삽입됐다.

개봉 2주 차에는 해외 포스터 3종과 스페셜 스티커 5종 세트가 관람객 특전으로 제공된다.

'싱 어게인'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com