교사 폭행에 윤건영 "치료 권고만으론 한계"…학교 위기대응체계 전면 점검

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 4일 교사 폭행 사건 뒤 대응체계 점검을 지시했다.
- 교원 안전 위협 행위에는 원칙에 따라 단호히 대응하겠다고 밝혔다.
- 충북교육청은 조기 발견·치료·회복 지원을 강화하기로 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 최근 학생에 의한 교사 폭행 사건과 관련해 학교 위기상황 대응체계를 전면 점검하고 조기 예방부터 치료·회복까지 지원을 강화하겠다고 4일 밝혔다.
윤 교육감은 이날 기획회의에서 "선생님이 안전해야 학생이 안전하고 교실도 바로 설 수 있다"며 교육활동을 방해하거나 교원의 안전을 위협하는 행위에 원칙에 따라 단호하게 대응하겠다고 말했다.
이어 "피해 교원과 학생, 교직원의 회복을 지원하는 한편 위기 징후를 조기에 발견해 상황 발생 전 예방하고 위기 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 학교 대응체계를 보완하라"고 주문했다.
그는 "전문적인 치료가 필요한 학생에 대해 보호자에게 치료를 권고하는 것만으로는 한계가 있다"며 "보호자의 치료 이행 책임을 강화하고 학교·지자체·전문기관이 함께 개입할 수 있는 제도 마련이 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "치료가 필요한 학생은 제때 도움을 받고 교사는 안심하고 가르치며, 모든 학생이 안전하게 배울 수 있는 학교를 만들겠다"고 말했다.
충북교육청은 정서·행동상의 어려움으로 지속적인 지원이 필요한 학생을 조기에 발견해 진단·치료·상담과 학교 적응까지 연계하는 맞춤형 지원체계를 강화할 방침이다.
앞서 지난 2일 청주의 한 초등학교에서 학생이 교사를 폭행하는 사건이 발생해 지역사회와 교육계에 큰 충격을 줬다.
baek3413@newspim.com