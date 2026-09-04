부산중기청, AI 활용 중소기업 우수사례 공모…최대 10개 기업 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산중기청이 4일 AI 활용 우수사례 공모를 시작했다.
- 생산성·품질·비용 혁신 성과 낸 중소기업을 찾는다.
- 부산기업은 21일 오후 5시까지 신청하면 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장관상 수상 시 R&D 지원사업 선정 가점
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 중소벤처기업부 부산지방중소벤처기업청(부산중기청)이 인공지능(AI)을 활용해 생산성 향상, 품질 개선, 비용 절감 등 경영 혁신 성과를 낸 중소기업과 소상공인을 대상으로 우수사례 공모에 나선다.
부산중기청은 AI를 실제 경영과 생산 현장에 적용해 성과를 창출한 지역 기업의 사례를 발굴·확산하기 위해 중소기업 AX 우수사례 공모전 참가기업을 모집한다고 4일 밝혔다.
신청 대상은 AI 기술을 도입·활용해 생산성 향상, 품질 개선, 비용 절감 등 경영 혁신 성과를 거둔 중소기업과 소상공인이다. 2024년부터 2026년까지 '지역 주도형 AI 대전환' 등 중소벤처기업부 소관 AI 정책사업을 지원받은 중소기업에는 선정평가 시 가점이 부여된다.
접수된 사례는 AI 도입·활용 내용의 충실성, 혁신성 등을 종합적으로 평가해 총 10개 우수사례를 선정한다. 대상 1개사, 최우수상 2개사, 우수상 2개사에는 중소벤처기업부 장관상을, 장려상 5개사에는 중소벤처기업진흥공단 이사장상을 수여한다. 중소벤처기업부 장관상 수상기업에는 중소벤처기업부 연구개발(R&D) 지원사업 선정 시 가점 혜택이 부여된다.
참여를 희망하는 부산지역 기업은 부산중기청 누리집에서 공고문과 신청서식 등을 내려받아 작성한 뒤 관련 증빙서류와 함께 오는 21일 오후 5시까지 부산중기청 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.
이청일 부산중기청장은 "AI를 실제 경영과 생산 현장에 적용해 성과를 창출한 지역기업의 사례는 AI 도입을 고민하는 다른 중소기업에도 좋은 참고가 될 수 있다"며 "부산지역의 우수한 AI 활용 사례가 널리 확산될 수 있도록 역량 있는 중소기업과 소상공인의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
psj9449@newspim.com