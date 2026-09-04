이재각 진도군수, 농업현장서 소득 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 이재각 진도군수가 4일 진도 농업현장 5곳을 점검했다.
- 아열대 과수와 가공·유통시설 운영 실태를 살폈다.
- 기후변화 대응 소득작목 육성 지원을 약속했다.
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전광주통합특별시 진도군 이재각 진도군수가 기후변화에 대응한 소득작목 육성과 지역 농산물의 부가가치 제고를 위해 농업현장으로 발걸음을 옮겼다.
이 군수는 아열대 과수 재배농가와 농산물 가공·유통시설 등 관내 주요 농업현장 5개소를 찾아 시설과 운영 실태를 살피고 농업인들의 애로사항과 건의사항을 청취했다고 4일 밝혔다.
이날 애플망고와 백향과 재배농가에서는 재배시설과 생산 및 판매 현황을 점검하고 안정적인 생산 기반 구축과 재배 확대 가능성을 논의했다.
이어 쌀가루와 귀리 고춧가루 조도 쑥 흑미 잡곡 등을 가공·유통하는 시설을 찾아 운영 상황을 확인했다. 지역 농산물의 가공을 통한 부가가치 향상과 판로 확대 방안도 관계자들과 의견을 나눴다.
이번 방문은 기후변화에 따른 농업환경 변화에 선제적으로 대응하고 새로운 소득원을 발굴하는 한편 지역 농산물의 가공·유통 경쟁력을 높여 농업인의 실질적인 소득 증대로 연결하기 위해 마련됐다.
이재각 진도군수는 "농업 현장의 목소리를 직접 듣고 군정에 반영하는 것이 중요하다"며 "기후변화에 대응한 소득작목을 육성하고 농산물 가공과 유통을 활성화해 농업인의 실질적인 소득 향상으로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
진도군은 앞으로도 현장 의견을 지속적으로 수렴하고 지역 여건에 맞는 소득작목 육성과 농산물 가공·유통 경쟁력 강화에 나설 방침이다.
Khyeon0424@newspim.com