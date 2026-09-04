[현장톡] 설경구 "인증·공증 무너지면 공포…'들쥐', 현실과 접목해 보면 재밌을 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구가 넷플릭스 시리즈 '들쥐' 속 노자 캐릭터를 향한 남다른 해석과 류준열과의 연기 호흡에 대해 이야기했다.

지난 2일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행한 설경구는 "'들쥐'의 성적이나 반응을 찾아보지는 않았다. 알려주셔서 알게 됐다"며 "작품에 호불호도 있고 좋게 봐주시는 이야기도 있는 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

'들쥐'의 시나리오는 재작년 가을 처음 접했다. 설경구는 "책을 재미있게 봤다. 네 권이 나와 있어서 봤는데 다음 이야기가 궁금해지는 책이었다"며 "로드무비 같은 느낌도 있었고, 노자라는 캐릭터도 자유로워서 재미있을 것 같았다"고 회상했다.

원작과 달리 자신이 표현할 노자의 방향에 대해서는 분명한 기준이 있었다. 설경구는 "작가님은 묵직하게 가고 싶어 했던 것 같다. 그런데 나는 묵직하게 가고 싶지 않았다"며 "제문재도 암울한 캐릭터인데 노자까지 무게를 잡고 있으면 재미가 없을 것 같았다. 비어 있는 인간, 틈이 있는 인간으로 가고 싶었다"고 설명했다.

노자는 제문재에게 끊임없이 자신의 이야기를 투영하는 인물이기도 하다. 설경구는 "노자가 자기 자신에게 하는 말들을 문재에게 전달해주는 것 같다"고 해석했다.

이어 "모든 악행을 다 저지르고 살아왔지만 악행 이전의 나로 돌아가고 싶은 마음이 있었을 것"이라며 "자기한테 하는 말들을 문재에게 계속 던져주는 듯한 느낌이었다. 되도 않는 '반야심경'을 듣고 다니는 것도 그런 맥락"이라고 말하며 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

원작에서 노자는 죽음을 맞지만, 드라마에서는 다른 방식으로 캐릭터의 의미가 확장됐다. 설경구는 "원작에서는 노자가 죽는다고 하더라. 메시지를 전달하는 사람이기 때문에 작가님이 노자를 죽이면 안 된다고 했다"며 "나는 노자가 땅에 묻히면서 한 번 죽었다고 생각했다"고 말했다.

액션 연기에 대한 이야기도 빼놓지 않았다. 설경구는 "액션 자체는 재미있었다. 힘들어서 벅차거나 하지는 않았다"면서도 "차 액션은 힘들었다. 워낙 좁은 뒷좌석에 셋이 엉켜 있으니까 실제로 잘못해서 진짜 때리기도 했다"고 웃었다.

상대역 류준열에 대해서는 높은 신뢰를 드러냈다. 설경구는 "류준열은 공부를 많이 해오는 배우"라며 "신에 대해서 분석을 많이 해온다. 자기만 보고 오는 게 아니라 신 전체를 보고 온다. 항상 책을 들고 다니면서 의견을 제시해줘서 즐거웠다"고 말했다.

이어 "다 좋다고만 하지는 않았다. 아니면 아니라고 해줬다"며 "선후배 사이가 쉽지 않은데 들어주니까 신이 나서 더 많이 했던 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

두 배우의 호흡은 같은 소속사였던 인연에서 시작됐다. 설경구는 "둘이 의기투합해서 '이 작품 하자'고 한 건 아니었다. 서로 책을 받았다"며 "준열이도 받았다고 해서 '어떻게 읽었대?'라고 물어봤고, 홍보팀에 하라고 했다"고 당시를 떠올렸다.

류준열을 제문재 역으로 떠올린 이유에 대해서도 설명했다. "개성이 강한 얼굴인데 주변에 있는 얼굴, 배우 같지 않은 얼굴일 수도 있다. 개인적으로 내가 좋아하는 얼굴이다. 그게 장점이라고 생각했다. 초인적인 히어로물도 아니고 실수도 많이 하는 캐릭터들이다. 그런 인물에 준열이가 일반적인 얼굴로 나오면 '내 이야기일 수도 있겠다'고 접근할 수 있을 것 같았다."

우리에게 익숙한 설화를 현대적으로 재해석한 설정 역시 설경구에게는 매력적인 지점이었다. 설경구는 "똑같은 인물이 나타나서 나의 인생을 다 빼앗아버린다는 설정이 재미있었다"며 "노자는 살짝 고양이 같았다. 노자가 다시 인생을 찾아주는 쥐를 잡는 고양이 같은 느낌을 받았다"고 말했다.

'들쥐'가 지금의 시대를 담고 있다는 점도 작품의 매력으로 꼽았다. 설경구는 "요즘에 맞는 이야기 같았다. 급격하게 변하는 첨단 시스템에 맞는 이야기 같았다"며 "서늘한 이야기다. 거기에 대한 경고를 주는 작품은 아니지만 지금 우리가 사는 세상과 접목해서 보면 더 재미있을 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

특히 AI 기술이 만들어내는 편리함과 동시에 그 이면의 공포에 대해서도 언급했다. 설경구는 "나한테는 이런 일이 안 올 거라고 생각했다. 깊이 들어가면 정말 끔찍한 일"이라며 "인증과 공증으로 편해졌지만 그게 무너졌을 때의 공포감은 말할 수 없을 것 같다"고 했다.

이어 "요새는 목소리 한 음절만 가지고도 소리를 만든다더라. 실제 작품에서도 AI를 사용하고 있다"며 "세상이 어디까지 갈지는 모르겠지만 많은 피해가 발생할 것 같다. 편안함도 있지만 공포스럽기도 하다"고 밝혔다.

끝으로 설경구는 '들쥐'를 아직 보지 않은 시청자들에게 작품을 끝까지 지켜봐 달라고 당부했다. 그는 "집에서 보기에는 조금 불리한 작품이라고 생각한다. 회차 엔딩이 좋더라. 애정을 갖고 3부까지만 봐주시면 10부까지 가지 않을까 싶다. 지금 우리가 사는 세상과 접목해서 봐도 재미있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "'만약에'가 아니라 현실이 될 수도 있는 이야기"라며 관심을 당부했다.

moonddo00@newspim.com