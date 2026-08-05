류준열·설경구·이규형, '들쥐' 쫓는 추적 시작…캐릭터 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '들쥐'·가 류준열, 설경구, 이규형의 캐릭터 스틸을 공개하며 강렬한 추적 스릴러의 서막을 알렸다.

의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러 '들쥐'가 '문재'(류준열), '노자'(설경구), '순용'(이규형)의 캐릭터 스틸을 공개했다. 공개된 캐릭터 스틸은 '들쥐'를 둘러싼 세 사람의 예측 불가한 추적과 대립을 예고하며 이목을 집중시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 캐릭터 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

자신의 모든 것을 빼앗긴 후 혼란에 빠진 '문재'의 스틸은 정체불명의 '들쥐'로 인해 무너진 그의 일상을 보여주며, '문재'가 자기 자신을 어떻게 되찾아 나갈지 궁금하게 만든다. 세상과 단절된 채 살아온 작가 '문재'가 빼앗긴 삶의 진실을 찾아가는 과정은 현실적 두려움과 장르적 긴장감을 동시에 선사하며 눈을 뗄 수 없는 재미를 안겨줄 전망이다. "순간순간 일어나는 상황 속에서 감정의 강약 조절을 해가며 캐릭터의 설득력을 더하고자 했다"​고 연기의 주안점을 밝힌 류준열은 자신을 증명할 수 없는 세상에 내던져진 '문재'의 이야기 속으로 시청자들을 끌어들일 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 캐릭터 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

사채업자 '노자'는 스틸만으로도 남다른 카리스마와 존재감을 드러내며 눈길을 끈다. '노자'는 잃어버린 돈을 찾는 과정에서 '문재'가 휘말린 기이한 사건에 함께 발을 들이게 된다. 쇠 방망이를 들고 누군가를 쫓고 있는 '노자'의 모습은 목적을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 그의 집요함을 짐작게 한다. 김홍선 감독은 '노자' 역을 맡은 설경구에 대해 "'노자' 캐릭터에 딱 맞는, 걸출한 연기력을 지닌 배우", 류준열은 "말로 표현할 수 없는 감정들을 화면에 담아주시는 모습들을 지켜보는 것이 큰 영광이었다"라고 전하며, 거침없는 액션으로 '들쥐'만의 스릴을 완성할 설경구의 연기에도 기대가 모인다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 캐릭터 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

의문스러운 표정으로 서류를 들여다보고 있는 형사 '순용'의 스틸은 과연 그의 앞으로 도착한 문서의 정체는 무엇인지 호기심을 자극한다. 결의에 차 있는 '순용'의 모습은 그가 어떻게 '문재'를 둘러싼 사건을 어떻게 파헤쳐 나갈지 궁금증을 자아낸다. "본인이 왜 이 사건에 연관되어 있는지에 대한 의문과, 사건을 끝까지 파헤치는 집요한 성격이 '순용'의 원동력"​이라고 캐릭터에 대해 설명한 이규형은 체중을 10kg가량 감량하며 거칠고 날카로운 '순용'의 이미지를 완성했다. '순용'이 진실을 추적해 나가는 과정을 디테일한 내면 연기로 그려낸 이규형은 '들쥐'에 또 다른 긴장감을 불어넣을 예정이다.

'손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로 한 흥미롭고 강렬한 미스터리 추적 스릴러로 기대를 모으는 '들쥐'는 오는 28일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com