세종서 한국어교원들 '한글문화 가치' 배운다

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 국립국어원이 4일 한국어교원 연수를 열었다.
- 연수는 AI·데이터 기반 한국어교육 방향을 논의했다.
- 세종시는 한글문화 콘텐츠와 교육 연계를 기대했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시와 국립국어원이 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 한국어교육의 발전 방향을 모색하고 한글문화도시 세종의 가치를 교육 현장과 연계하는 자리를 마련했다.
4일 시에 따르면 오는 5일까지 국립국어원과 함께 베스트웨스턴 플러스 호텔 세종에서 전국 한국어교원 약 30명이 참여하는 '한국어교원 배움이음터' 연수를 공동 개최한다.
'배움이음터'는 배움을 가르침으로 이어 나가는 터전이라는 의미로, 국립국어원이 한국어교원의 교육 역량 강화를 위해 운영하는 연수 프로그램이다.
이번 연수는 '인공지능과 데이터 기반 한국어교육의 실제'를 주제로 진행된다. 참가자들은 AI와 데이터를 한국어교육에 적용한 사례를 공유하고, 급변하는 교육환경에 맞춰 미래 한국어교육이 나아갈 방향을 논의한다.
이날 시작된 연수는 한글문화도시 세종의 특색과 연계해 한국어교원들이 한글문화 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 구성했다.
특강은 한글문화도시 세종의 주요 정책 소개(김나현 세종시 한글문화도시과 팀장), 생성형 인공 지능 활용 자료 개발(김정훈 한양대 교수), 말뭉치 활용법(남길임 연세대 교수) 등을 주제로 열린다.
이와 함께 나성동 한글상점과 국립세종수목원을 찾아 한글을 활용한 문화 콘텐츠와 지역 문화자원을 둘러보는 문화 탐방도 진행된다.
시는 이번 연수가 한글의 가치와 문화 콘텐츠를 실제 한국어교육과 연결하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
남궁호 문화체육관광국장은 "한글문화도시 세종에서 한국어교원 배움이음터를 공동 개최하게 돼 뜻깊다"며 "국립국어원과의 협력을 더욱 확대해 한글의 가치와 문화를 한국어교육 현장에 알릴 수 있는 다양한 기회를 만들어가겠다"고 말했다.
한편 국립국어원은 2010년부터 매년 한국어교원을 대상으로 연수를 운영하고 있다. 배움이음터는 이번 세종시 연수를 포함해 모두 10차례 열렸으며, 그동안 약 600명의 한국어교원이 참여했다.
vincent977@newspim.com