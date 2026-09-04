대전교육청, 현장 문제 해결·변화 이끈 우수공무원 표창

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 4일 적극행정 우수공무원 4명을 시상했다
- 경계선지능 학생 통합지원 사업이 최우수상을 받았다
- 특수교육 결제·통학차량·급여통합 사업도 선정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육 현장의 문제를 적극적으로 해결하고 변화를 이끈 공무원 4명이 우수공무원으로 선정됐다.
대전시교육청은 4일 월례조회에서 '2026년 상반기 적극행정 우수공무원 시상식'을 열고 우수공무원 4명에게 표창장을 수여했다고 밝혔다.
이번에 선정된 공무원은 교육전문직 1명과 일반직 3명으로, 최우수상 1명을 비롯해 우수상 2명, 장려상 1명을 선정했다.
최우수상에는 '경계선지능 학생 발굴-진단-지원-관리 원스톱 공공매칭 통합지원 모델 구축 사업'이 선정됐다. 전국 최초로 교육청 주도의 공공매칭 지원체계를 구축해 경계선지능 학생을 조기에 발견하고 지역 전문기관과 연계해 지원하는 체계를 마련한 점에서 높은 평가를 받았다. 학생 발굴부터 지원과 관리까지 이어지는 교육·복지 연계 모델을 구축했다는 점도 주목받았다.
우수상에는 '특수교육 방과후활동비 전자카드 결제시스템 구축 사업'과 '현장 맞춤형 통학차량 지원 사업'이 각각 선정됐다. 특수교육 방과후활동비 정산 방식을 기존 영수증 청구에서 전자카드 결제 방식으로 전환한 사업은 현장 만족도 92.2%를 기록했다. 통학차량 지원 사업은 학교별 통학 수요와 여건을 종합적으로 반영해 학생 안전을 높이고 학부모 만족도를 높인 점을 인정받았다.
장려상에는 '교육공무직원 급여 통합 지급 사업'이 선정됐다. 이 사업은 지난해 10개 직종을 대상으로 시범 운영한 뒤 올해 3월부터 관내 공립학교 278개교, 16개 전체 직종의 급여를 교육청에서 통합 지급하는 방식으로 확대됐다.
학교별로 분산돼 있던 예산 편성과 집행 업무를 교육청이 일괄 관리하면서 일선 학교의 반복적인 회계 업무 부담을 줄이고 급여 지급의 정확성과 일관성을 높였다는 평가다.
우수공무원에게는 교육감 표창과 함께 수상 등급에 따라 성과급 최고등급, 교육훈련 우선선발, 특별휴가 등 인사상 특전이 주어진다.
오석진 교육감은 "이번 시상은 교육가족을 위해 공직자들이 소극적인 관행을 벗어나 능동적으로 일할 수 있는 환경을 만들기 위한 것"이라며 "앞으로도 공직자들이 창의성과 전문성을 바탕으로 교육 현장에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어낼 수 있도록 적극행정을 장려하고 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com