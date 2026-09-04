전문대학 지원예산 1조원 첫 돌파…정부, AI·현장실습·이공계 인프라 투자 논의

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 4일 전문대학 지원예산안을 설명했다
- 2027년 직접 지원예산은 1조69억원으로 늘었다
- AI 전환 대응과 현장실습 확대 사업을 신설했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫경력 프로젝트·AI 재도약 대학 등 신규 직업교육 사업 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회는 2027년도 전문대학 직접 지원예산을 약 1조69억원 규모로 편성하고 주요 사업과 정책 방향을 공유하기 위한 온라인 설명회를 개최했다고 4일 밝혔다.
전문대교협에 따르면 교육부는 이날 전문대교협 지역별 회장단을 대상으로 '2027년 교육부 전문대학 지원예산안 설명회'를 열었다. 전국 권역별 회장단이 참석한 가운데 주요 사업별 예산 편성 방향과 신규 사업 추진계획을 설명하고 전문대학 현장의 의견을 들었다.
내년도 전문대학 직접 지원예산은 약 1조69억원으로 올해보다 큰 폭으로 늘었다. 정부는 인공지능(AI) 전환과 산업구조 변화에 대응할 수 있는 고등직업교육 체제를 강화하고 산업현장에 필요한 전문기술인재 양성 기반을 확대하는 데 중점을 뒀다.
새 사업도 다수 추진된다. 대학생의 현장실습과 직무 경험을 늘리는 '대학생 첫경력 프로젝트'가 신설된다. 전략산업과 첨단 분야의 실험·실습 환경을 개선하는 '사립대 이공계 인프라 구축 지원사업'도 새로 마련된다.
성인학습자의 AI 역량 강화와 직무 전환을 돕는 'AI 재도약 대학(Return to Campus) 사업'도 시작된다. 산업 변화에 맞춰 재교육이 필요한 성인이 대학에서 새로운 기술과 직무 역량을 갖출 수 있도록 지원하는 사업이다.
기존 전문대학 지원사업도 확대한다. '디지털 전환 중점 전문대학 사업' 예산은 올해보다 100% 늘어난다. 청년도약 인재양성 부트캠프와 고등직업교육 역량강화 사업은 물론 전문기술인재 장학금 지원도 확대된다.
전문대학 혁신지원사업과 전문대학 특성화 선도대학 육성사업도 이어간다. 직업계고와 전문대학의 교육과정을 연계해 직업교육의 연속성을 높이는 사업 역시 계속 추진할 예정이다.
김영도 전문대교협 회장은 "2027년 전문대학 지원예산안은 전문대학의 현장성과 미래 대응력을 높이기 위한 의미 있는 투자"라며 "학생들의 첫 직무경험 지원과 AI 전환 대응 교육, 실험·실습 인프라 확충은 산업현장이 요구하는 실무형 인재 양성에 큰 기반이 될 것"이라고 말했다.
그러면서 "학령인구 감소와 등록금 동결 장기화로 전문대학의 재정 여건이 어려운 만큼 고등직업교육 경쟁력 강화를 위한 지속적이고 안정적인 재정지원이 필요하다"며 "교육부와 전문대학이 긴밀히 협력해 지역인재 양성과 대한민국 고등직업교육 경쟁력을 함께 높여가길 기대한다"고 밝혔다.
교육부는 이번 설명회에서 나온 지역별 전문대학의 의견을 향후 정책 추진과 예산 편성 과정에 반영할 계획이다.
jane94@newspim.com