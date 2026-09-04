대전교육청 "신뢰받는 오감만족 '청렴 문화' 강화"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 4일 청렴비전 발표했다.
- 신뢰받는 오감만족 대전교육과 5대가치를 제시했다.
- 청렴도 1등급·부패 ZERO 목표를 세웠다.
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'청렴콘텐츠 공모전' 27편 수상작 선정
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 '신뢰받는 오감만족 대전교육'을 새로운 청렴 비전으로 내걸고 교육행정 전반의 청렴문화를 강화한다. '공정·투명·책임·적극·존중'을 핵심가치로 조직문화와 일상 업무에 청렴을 정착시킨다는 계획이다.
4일 시교육청에 따르면 이날 열린 월례조회에서 '2026 대전교육 청렴콘텐츠 공모전' 시상식을 열고 새로운 청렴 비전을 발표했다.
이번 공모전에는 학생과 교직원, 대전시민이 참여해 총 97편의 작품을 출품했다. 이 가운데 청렴숏폼 6편, 청렴인스타툰 2편, 청렴포스터 8편, 청렴표어캘리그라피 11편 등 모두 27편을 수상작으로 선정했다.
수상작은 9월 한 달간 시교육청 1층 대전교육미술관에 전시된다. 시민과 교육가족이 작품을 통해 청렴의 의미를 쉽게 접하고 일상에서 청렴을 실천하는 의미를 되새기는 자리가 될 것으로 기대된다.
공모전 시상에 이어 오석진 교육감은 '신뢰받는 오감만족 대전교육'을 새로운 청렴 비전으로 직접 발표하고 이를 실현하기 위한 공정·투명·책임·적극·존중을 5대 핵심가치를 제시했다.
5대 핵심가치는 누구에게나 공정한, 과정과 결과가 투명한, 맡은 일에 책임지는, 현장의 문제를 적극 해결하는, 서로의 목소리를 존중하는 대전교육을 의미한다.
시교육청은 5대 핵심가치를 조직문화 개선 정책인 '조직문화 리셋 S.O.R'과 연계해 실행력을 높일 계획이다.
'S.O.R'은 불필요한 일을 줄이는 'Slim', 소통과 정보를 여는 'Open', 서로를 존중하는 'Respect'를 의미하며, 주요 청렴정책에 5대 핵심가치와 S.O.R 실천과제를 반영해 청렴문화가 일상 업무에 자리 잡도록 할 방침이다.
이와 함께 '청렴도 1등급·부패 ZERO'를 청렴 목표로 설정하고 청렴 비전과 핵심가치가 조직문화와 업무 전반에 정착될 수 있도록 해 교육가족과 시민의 신뢰를 높여나갈 계획이다.
오 교육감은 "시민과 교육가족의 참여로 만들어진 청렴콘텐츠가 청렴의 가치를 함께 나누는 계기가 되기를 바란다"며 "공정·투명·책임·적극·존중의 가치를 교육행정 전반에서 실천해 교육가족과 시민이 신뢰할 수 있는 투명하고 공정한 대전교육을 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com