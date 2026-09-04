김제시, 지방소멸 대응…'기반 구축' 넘어 '정착과 성과' 집중

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지방소멸대응기금 372억원 확보·46개 사업 추진 성과

청년·산업·돌봄·생활인구 연계...취업·창업·체류·소비 확대

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시가 지방소멸대응기금 사업 추진 5년차를 맞아 그동안 조성한 생활·산업 인프라를 바탕으로 시민과 지역이 체감하는 정착과 성과 창출에 정책 역량을 집중한다고 4일 밝혔다.

김제시는 지난 2022년부터 올해까지 총 372억원의 지방소멸대응기금을 확보해 46개 사업을 추진해 왔다.

청년 스마트팜 조성[사진=김제시] 2026.09.04 gojongwin@newspim.com

연도별 기금 확보액은 2022년 60억원, 2023년 80억원, 2024년 80억원, 2025년 72억원, 지난해 80억원이다.

사업 초기에는 아동과 청년의 생활환경 개선 등 정주기반 확충에 중점을 뒀으며 이후 청년 정착, 유휴공간 재생, 지역산업 인력양성, 주거·돌봄, 관광·생활인구 등으로 투자 분야를 단계적으로 확대했다.

특히 지방소멸대응기금은 개별 사업의 핵심 재원뿐 아니라 국·도비와 각종 공모사업을 연계하는 마중물 역할을 하며 지역에 필요한 사업의 규모와 범위를 넓혔다.

아동·가족의 생활환경과 돌봄 기반 확충에도 힘썼다.

시는 대율캠핑장 아동 어드벤처 놀이동산, 검산근린공원 숲&아이 생태놀이터, 와글와글 움직이는 놀이터 등을 조성해 어린이와 가족이 함께 이용할 수 있는 놀이·여가 공간을 확충했다.

김제시립도서관과 만경도서관은 리모델링을 통해 교육·문화와 가족 활동이 어우러지는 생활공간으로 기능을 확대했으며 지평선산업단지 내 스포츠·여가 인프라를 조성해 산업단지 근로자의 생활환경도 개선했다.

맞벌이와 교대근무, 긴급상황 등에 대응하는 '365일 24시간 김제형 아이돌봄센터'를 추진하고 청소년 복합문화공간을 마련하는 등 아동·청소년의 돌봄과 활동 공간 확충에도 나서고 있다.

청년 정착과 지역산업 경쟁력 강화에도 사업 역량을 집중했다.

스마트팜 혁신밸리와 연계한 청년농 지원을 비롯해 청년 스마트팜, 청년농촌보금자리 복합커뮤니티, 먹거리통합지원센터 등을 추진해 생산·주거·판로를 아우르는 청년농 정착 여건을 마련했다.

청년 창업공간 시설개선과 창업청년 스케일업 프로젝트를 통해 창업 초기 지원을 넘어 제품·서비스 고도화와 판로 확대 등 청년기업의 지속적인 성장과 지역 정착을 지원하고 있다.

'미래 Special 차(Car) 세대 성장 프로젝트' 등을 통해서는 특장산업에 필요한 전문인력을 양성해 지역기업의 인력 수요에 대응하고 산업 경쟁력도 높이고 있다.

유휴공간을 지역의 새로운 활력거점으로 전환하는 사업도 성과를 내고 있다.

죽산면 폐양조장을 복합문화공간으로 재생한 사업은 방치된 공간을 지역 활력공간으로 탈바꿈시킨 사례로 2024년 지방소멸 대응 우수사례에 선정돼 국무총리상을 수상했다.

청년 창업·교류 거점인 지평선청춘마루는 행정안전부 청년마을 사업과 연계해 조성하고 있으며 청년 거주형 스테이케이션 등을 통해 타지역 청년들이 일정 기간 김제에 머물며 일자리와 창업환경, 생활여건을 경험하도록 지원하고 있다.

김제시는 정주인구 중심 정책에서 나아가 지역을 방문하고 체류하는 생활인구 확대에도 본격적으로 나서고 있다.

'슬로우데이즈 in 김제 살아보기'를 통해 타지역 주민에게 김제의 일상과 문화를 경험할 기회를 제공하고 있으며 관외 주민을 대상으로 한 '디지털시민 캐시백 지원사업'을 통해 지역 방문이 실제 소비로 이어지도록 지원하고 있다.

시는 이를 통해 지방소멸 대응 정책의 범위를 주민등록인구뿐 아니라 지역을 방문하고 머물며 소비하고 관계를 맺는 생활인구까지 확대해 나갈 방침이다.

김제 시립도서관 리모델링[사진=김제시] 2026.09.04 gojongwin@newspim.com

김제시는 앞으로 그동안 구축한 생활·산업·돌봄 인프라를 기반으로 개별 시설과 사업 간 연계를 강화해 취업과 창업, 체류와 소비, 지역 정착으로 이어지는 실질적인 성과 창출에 집중할 계획이다.

사업별 효과를 지속적으로 점검·분석하고 성과가 우수한 사업은 적극 연계·확대하는 한편 미흡한 사업은 원인을 분석해 개선·보완함으로써 기금 투자의 실효성을 높일 방침이다.

정성주 김제시장은 "지난 5년이 지역에 필요한 기반을 다지는 과정이었다면 이제는 그 기반을 바탕으로 시민이 체감하는 변화와 활력을 만들어갈 때"라며 "사업 간 연계와 성과관리를 강화해 지방소멸대응기금이 지역의 지속가능한 성장동력이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com