질병청, 결핵균 분석에 '전장유전체분석' 도입…조기 차단 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 4일 결핵균 전장유전체분석 체계를 도입했다
- 역학조사만으론 어려운 감염경로를 정밀 추적하려고 했다
- 내성결핵까지 분석해 전파 차단과 유행 감시에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환자 간 전파 연관성 신속 차단 중요
미세 유전 차이 확인해 연관성 규명
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 역학조사만으로 파악하기 힘든 결핵 감염 경로와 숨은 전파 고리를 정밀하게 차단하기 위해 결핵균의 염기서열 전체를 해독하는 전장유전체분석 체계가 본격 도입된다.
질병관리청은 결핵 감염 경로를 보다 확실하게 확인하기 위해 결핵균 유전형 분석체계를 전장유전체분석 기반으로 개편한다고 4일 밝혔다.
전장유전체분석은 결핵균의 유전자 전체를 읽어 분석하는 방법이다. 우리나라에서는 지난해 약 1만7000명의 결핵 환자가 새롭게 발생했으며 정부는 2027년까지 결핵 발생률을 인구 10만명당 20명 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.
이를 위해서는 환자 간 전파 연관성을 신속·정확하게 파악해 경로를 규명해 추가 전파를 차단하는 것이 중요하다.
질병청은 학교·요양원 등 결핵 집단발생이 의심되는 사례가 발생하면 결핵균의 유전적 연관성을 분석해 전파 경로 규명을 위한 과학적 근거로 활용하고 있다.
다만, 현행 분석법은 결핵균 유전정보의 일부를 비교해 환자 간 감염 관련성을 확인하는 방식으로 접촉 사실이 확인되지 않은 환자의 경우 전파경로를 확인하는 데 한계가 있었다.
이번에 도입하는 전장유전체분석은 결핵균의 약 440만개 염기서열 전체를 분석해 환자에게서 확인된 결핵균이 서로 얼마나 유사한지를 정밀하게 분석하는 방법이다.
기존 분석으로 구분하기 어려웠던 미세한 유전적 차이를 확인해 접촉 사실이 확인되지 않아 역학조사만으로는 파악하기 힘들었던 환자 간 전파 연관성을 한층 정밀하게 규명할 수 있다.
질병청은 전장유전체분석을 감염경로가 불분명한 내성결핵 사례에도 적용해 감염경로 분석에 활용할 계획이다. 또한, 축적되는 유전체 정보를 활용해 국내 결핵균의 확산 양상과 내성결핵 유행 추이도 지속적으로 분석할 계획이다.
임승관 질병관리청장은 "전장유전체분석 도입을 통해 결핵 환자 간 전파 특성을 보다 정밀하게 분석할 수 있게 됐다"며 "분석 결과를 역학조사와 연계해 결핵 전파를 조기에 확인하고 전파 차단에 활용할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com