스마일게이트, TGS 2026서 신작 2종 공개…현장 시연·이벤트 진행

'미래시'·'데드 어카운트' 부스 운영…17~21일 마쿠하리 멧세 참가

코스프레 무대·한정 굿즈 이벤트 마련…출시 전 직접 체험 기회 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트가 오는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '도쿄 게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 신작 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'을 선보인다고 4일 밝혔다.

스마일게이트 부스는 2홀에 마련된다. 중앙 메인 무대를 기준으로 왼쪽에는 데드 어카운트, 오른쪽에는 미래시 부스를 배치한다. 관람객은 각 부스에서 출시 예정작을 직접 체험하고 다양한 굿즈 이벤트에도 참여할 수 있다.

스마일게이트가 오는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '도쿄 게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 신작 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'을 선보인다. [사진=엔씨]

메인 무대에서는 시간대별로 다양한 프로그램을 운영한다. 세부 프로그램과 타임테이블은 각 게임 공식 SNS를 통해 순차 공개한다.

미래시 부스는 캐릭터 비주얼을 중심으로 꾸민다. 입구에는 대형 LED 게이트를 설치해 캐릭터들의 이야기를 담은 애니메이션을 상영하고, 왼쪽에는 기존 오프라인 행사에서 선보인 4면 LED 타워를 배치한다. 관람객은 게임 시연 후 LED 타워 내부에서 캐릭터 관련 콘텐츠를 체험할 수 있다.

부스에서는 게임 시연과 공식 SNS 팔로우, 사전예약 이벤트를 진행한다. 시연 참가자에게는 '이츠카 캐릭터 클리어 백'을 제공한다. 공식 SNS 팔로우와 사전예약을 모두 완료한 관람객에게는 캐릭터 만쥬 키링을 증정하며, 다키마쿠라, 마우스패드, 핫피 등 한정 굿즈를 받을 수 있는 가챠 이벤트에도 참여할 수 있다.

메인 무대에는 코스어 이오리 모에와 에나코가 게스트로 참여해 코스프레 세션 등 다양한 프로그램을 선보인다.

스마일게이트는 TGS 출전을 기념해 미래시 공식 홈페이지에 게임 소개 페이지도 추가했다. 해당 페이지에서는 세계관과 영상 콘텐츠를 비롯해 이츠카, 엔데, 티에리아, 레몬, 뉴 등 주요 캐릭터 5명의 정보를 확인할 수 있다.

데드 어카운트 부스는 원작 만화와 게임의 이미지를 담은 대형 게이트를 전면에 배치한다. 게임 제목의 '푸른 불꽃'을 콘셉트로 공간을 구성하고, 입구 LED 화면을 통해 게임 컷신과 실제 플레이 장면도 선보인다.

이 부스에서도 게임 시연과 공식 SNS 팔로우, 현장 사전등록 이벤트를 진행한다. 방문객에게는 부채를 제공하고, 게임 체험 참가자에게는 캔 배지를 증정한다. SNS 팔로우와 현장 사전등록에 참여하면 스티커를 받을 수 있으며, 시연과 SNS 이벤트에 모두 참여하면 데스크 매트와 티셔츠, 아크릴 키홀더 등 굿즈를 받을 수 있는 가챠 이벤트에 응모할 수 있다.

데드 어카운트는 2023년부터 연재한 와타나베 시즈무 작가의 동명 만화를 기반으로 만든 팀 로그라이트 RPG다. 5명의 캐릭터를 편성해 연속으로 스킬을 사용하는 전투 시스템을 특징으로 한다. 현재 구글 플레이와 애플 앱스토어, 공식 웹사이트에서 사전등록을 진행하고 있다.

flurry327@newspim.com