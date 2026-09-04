청주시, 2027년 정부예산안 국비 2조3130억 반영…역대 최대

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 4일 내년 정부예산안에 국비 2조3130억 원을 확보했다.
- 이는 올해보다 1498억 원 늘어 역대 최대 규모다.
- 청주시는 국회 심의까지 추가 국비 확보에 나선다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 2027년 정부예산안에 국비 2조3130억 원이 반영됐다고 4일 밝혔다.
이는 올해보다 1498억원(6.9%) 늘어난 규모로 시가 당초 목표로 제시한 2조2714억 원보다 416억 원 많다.
정부예산안 기준 역대 최대 규모이다. 정부의 지출 구조조정과 신규사업 억제 기조 속에서 시는 46건의 신규사업을 정부예산안에 반영했다.
주요 신규사업은 노후 상수관망 정비 7억 원, 석남천 비점오염저감시설 설치 5억 원, 급경사지 보수 10억 원, 생성형 AI를 활용한 도시안전시스템 구축 8억 원, 삼산저수지 국가생태탐방로 조성 13억원, 오근장동 하수관로 정비 5억 원, AX 실증산단 구축 50억 원 등이다.
계속사업에는 발산지구 풍수해생활권 종합정비 112억원, 무심동로∼오창IC 국지도 건설 118억원, 성안동 도시재생 40억원 등이 포함됐다.
대규모 국책사업도 반영됐다. 다목적 방사광가속기 구축에 976억 원, 세종∼청주 고속도로 건설에 3830억원, 평택∼오송 경부고속철도 2복선 사업에 1847억 원, 천안∼청주공항 복선전철에 460억 원 등 모두 1조168억 원이다.
청주시는 하반기 공모사업 선정과 국회 심의 과정에서 추가 증액이 이뤄지면 최종 국비 확보액은 더 늘어날 것으로 보고 있다.
시 관계자는 "정부예산안에 반영되지 않았거나 증액이 필요한 사업을 대상으로 지역 국회의원 등과 협력해 오는 12월 최종 예산 확정까지 국비 확보에 나설 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com