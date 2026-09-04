진천 금곡지구, 경제자유구역 추진 속도…김명식 군수 "충북 첨단산업 새 축으로"

AI 핵심 요약beta
- 김명식 진천군수가 4일 충북도에 금곡지구 경제자유구역 지정을 요청했다.
- 진천군은 금곡지구를 첨단산업 거점으로 키울 공동 대응체계 구축을 제안했다.
- 군은 타당성 조사와 투자 수요 검증 뒤 지정 추진에 나서겠다 밝혔다.
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 김명식 진천군수가 충북도에 초평면 금곡지구의 경제자유구역 지정을 충북도의 핵심 전략사업으로 추진해 달라고 요청했다.
4일 진천군에 따르면 김 군수는 이날 충북도청에서 신용한 지사를 만나 금곡지구 경제자유구역 지정 추진을 위한 도와 군의 공동 대응체계 구축을 제안했다.
금곡지구 경제자유구역 지정은 김 군수의 민선 9기 대표 공약이다. 진천군은 금곡지구를 청주권 첨단산업과 충북혁신도시, 청주국제공항 등을 연결하는 산업 거점으로 육성한다는 계획이다.
군이 구상하는 핵심은 '충북 국가첨단전략산업 밸류체인' 구축이다. 청주의 반도체 산업과 오창의 이차전지 산업, 한국새빛가속기, 충북혁신도시 등을 금곡지구와 연결해 산업·연구·인재·물류 기능을 집적하겠다는 것이다.
입지 여건도 주요 근거로 제시됐다. 금곡지구 대상지의 약 90%가 국유지와 군유지로 구성돼 토지 보상 부담을 줄일 수 있고 중부고속도로와 평택제천고속도로, 청주국제공항 등 광역 교통망 접근성도 갖췄다.
진천군은 이를 기반으로 반도체와 배터리, 소재·부품·장비 분야 기업의 신규 투자를 유치할 수 있는 산업입지를 조성한다는 구상이다.
다만 경제자유구역 지정까지는 사업 타당성과 투자 수요 등에 대한 검증이 필요하다. 군은 9월 진천군의회에서 제2회 추가경정예산안이 의결되면 전문가 자문을 거쳐 '금곡지구 경제자유구역 타당성 조사와 기본계획 수립 연구용역'에 착수할 예정이다.
용역에서는 개발 가능성과 기반시설 확보 방안, 유치업종, 국내외 기업의 투자 수요와 사업성 등을 검토한다. 결과를 바탕으로 충북도와 협의해 경제자유구역 확대 논리를 구체화한다는 방침이다.
이날 면담에는 경제자유구역 지정 추진을 위해 지난 8월 위촉된 전문가들도 참석했다. 전문가들은 초기 단계부터 충북도와 진천군이 공동 추진체계를 마련하고 산업·공간계획, 기반시설, 기업 유치 등을 연계해야 한다고 제언했다.
김명식 군수는 "금곡지구는 진천만을 위한 개발사업이 아니라 충북의 산업 경쟁력을 높일 수 있는 전략사업"이라며 "투자 수요와 사업성을 면밀히 검증하고 충북도와 협력해 새로운 첨단산업 성장축으로 만들어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com