"청렴, 나부터"…충북 고위직 '릴레이 선언'

AI 핵심 요약beta
- 충북도 고위직이 4일 청렴릴레이에 나섰다.
- 도지사와 12개 기관장이 나서 실천을 약속했다.
- 충북도는 청렴문화 확산과 신뢰행정을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도 고위공직자들이 '청렴'을 외치며 릴레이에 나섰다.
도지사를 비롯한 도 소속 고위직과 12개 출자·출연기관장이 참여해 "나부터 청렴하겠다"는 메시지를 내걸었다.
충북도는 '2026년 청렴홍보주간'을 맞아 '나부터 청렴당당 고위직 청렴릴레이' 캠페인을 진행했다고 4일 밝혔다. 이번 캠페인은 간부 공무원들이 먼저 청렴 실천을 약속하고 조직 전체로 확산시키자는 취지다.
올해는 도 소속 고위직뿐 아니라 12개 출자·출연기관장까지 참여 범위를 넓혔다. 충북도는 특히 청렴을 단순한 반부패 구호에 그치지 않고 직급과 세대를 넘어 서로 존중하는 조직문화를 만드는 계기로 삼겠다는 방침이다.
청렴홍보주간에는 고위직 릴레이 외에도 청렴도 자가진단, 청렴문화공연, 청렴위반 신고 모의훈련, 노조와 함께하는 청렴 캠페인, 온라인 청렴골든벨 등 다양한 프로그램이 진행된다. 충북도는 이를 통해 조직 내부의 청렴 의식을 높이고 도민에게 신뢰받는 행정을 구현한다는 계획이다.
도 관계자는 "청렴문화는 고위공직자의 솔선수범에서 시작된다"며 "이번 캠페인이 도청과 산하 기관 전체로 청렴 분위기를 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com