전남광주GT 10주년 질주…영암서 국내 최대 모터스포츠 축제

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12~13일 국제자동차경주장서 개최…7개 종목 150여대 출전

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의 출범과 함께 명칭을 바꾼 국내 대표 모터스포츠 축제가 영암에서 10년간의 질주를 이어간다.

전남광주통합특별시는 3일 '2026 전남광주GT(Grand Touring)'가 오는 12일부터 13일까지 영암 국제자동차경주장에서 개최된다고 밝혔다.

올해 대회는 '9월 이제 함께 달립니다'를 주제로 열린다. 전남GT로 출발한 지난 10년의 성과를 되짚고 전남과 광주의 통합을 계기로 새로운 도약을 모색하는 자리다.

전남GT 대회 결승전 스타트. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.03 ej7648@newspim.com

전남GT는 F1대회 중단 이후 국제자동차경주장의 활용도를 높이고 지속 가능한 모터스포츠 기반을 마련하기 위해 시작됐다. 다양한 경기 종목을 한데 묶은 모터스포츠 축제로 출발한 뒤 2017년 공인대회로 전환됐다. 이후 자동차와 모터사이클 등 여러 종목을 아우르며 국내 대표 종합 모터스포츠 대회로 성장했다.

이번 대회에는 대표 종목인 전남내구를 비롯해 토요타 가주 레이싱 6000과 프로토타입 & TC2000 그리고 프리우스 PHEV와 알핀 스포츠바이크400 짐카나 등 7개 종목에 150여대가 출전한다.

경기 외에도 관람객을 위한 체험 프로그램이 마련된다. 가상레이싱과 카트체험을 비롯해 미니카경주와 버블쇼 등이 운영돼 모터스포츠 팬은 물론 가족 단위 관람객과 지역민이 함께 즐길 수 있는 축제형 행사로 꾸며진다.

12일에는 각 종목 예선과 피트워크가 진행된다. 13일에는 개막식과 그리드워크에 이어 걸그룹 에이핑크의 축하공연과 종목별 결승전이 펼쳐진다.

전남광주통합특별시 관계자는 "2026 전남광주GT는 지난 10년간 전남GT가 쌓아온 성과를 기념하는 동시에 전남과 광주가 하나의 미래를 향해 새롭게 출발하는 의미 있는 행사"라며 "국내 모터스포츠의 화합과 지역 통합의 상징성을 담아 전남광주를 대표하는 스포츠 콘텐츠로 발전시키겠다"고 말했다.

대회는 무료로 관람할 수 있으며 메인 관람석에서 경기를 직접 볼 수 있다. 현장을 찾지 못하는 관람객은 유튜브와 치지직 그리고 SOOP 등 온라인 채널을 통해 경기 상황을 실시간으로 시청할 수 있다.

ej7648@newspim.com