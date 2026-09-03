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전남광주GT 10주년 질주…영암서 국내 최대 모터스포츠 축제

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  • 전남광주통합특별시가 3일 전남광주GT 개최를 밝혔다
  • 대회는 12일부터 13일까지 영암 경주장에서 열린다
  • 전남과 광주 통합 상징으로 7종목 150대가 출전한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

12~13일 국제자동차경주장서 개최…7개 종목 150여대 출전

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의 출범과 함께 명칭을 바꾼 국내 대표 모터스포츠 축제가 영암에서 10년간의 질주를 이어간다.

전남광주통합특별시는 3일 '2026 전남광주GT(Grand Touring)'가 오는 12일부터 13일까지 영암 국제자동차경주장에서 개최된다고 밝혔다.

올해 대회는 '9월 이제 함께 달립니다'를 주제로 열린다. 전남GT로 출발한 지난 10년의 성과를 되짚고 전남과 광주의 통합을 계기로 새로운 도약을 모색하는 자리다.

전남GT 대회 결승전 스타트. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.03 ej7648@newspim.com

전남GT는 F1대회 중단 이후 국제자동차경주장의 활용도를 높이고 지속 가능한 모터스포츠 기반을 마련하기 위해 시작됐다. 다양한 경기 종목을 한데 묶은 모터스포츠 축제로 출발한 뒤 2017년 공인대회로 전환됐다. 이후 자동차와 모터사이클 등 여러 종목을 아우르며 국내 대표 종합 모터스포츠 대회로 성장했다.

이번 대회에는 대표 종목인 전남내구를 비롯해 토요타 가주 레이싱 6000과 프로토타입 & TC2000 그리고 프리우스 PHEV와 알핀 스포츠바이크400 짐카나 등 7개 종목에 150여대가 출전한다.

경기 외에도 관람객을 위한 체험 프로그램이 마련된다. 가상레이싱과 카트체험을 비롯해 미니카경주와 버블쇼 등이 운영돼 모터스포츠 팬은 물론 가족 단위 관람객과 지역민이 함께 즐길 수 있는 축제형 행사로 꾸며진다.

12일에는 각 종목 예선과 피트워크가 진행된다. 13일에는 개막식과 그리드워크에 이어 걸그룹 에이핑크의 축하공연과 종목별 결승전이 펼쳐진다.

전남광주통합특별시 관계자는 "2026 전남광주GT는 지난 10년간 전남GT가 쌓아온 성과를 기념하는 동시에 전남과 광주가 하나의 미래를 향해 새롭게 출발하는 의미 있는 행사"라며 "국내 모터스포츠의 화합과 지역 통합의 상징성을 담아 전남광주를 대표하는 스포츠 콘텐츠로 발전시키겠다"고 말했다.

대회는 무료로 관람할 수 있으며 메인 관람석에서 경기를 직접 볼 수 있다. 현장을 찾지 못하는 관람객은 유튜브와 치지직 그리고 SOOP 등 온라인 채널을 통해 경기 상황을 실시간으로 시청할 수 있다.

ej7648@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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