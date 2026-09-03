우리금융, 청소년 미혼 한부모 '홀로서기' 지원…대학·취업 성과 결실

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6명에 최대 300만원 장학·취업 축하금 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 양육과 학업, 취업을 병행하며 자립 기반을 마련한 청소년 미혼 한부모들의 새로운 출발을 응원했다.

우리금융그룹 우리금융미래재단은 3일 서울 중구 천주교 서울대교구청에서 천주교 서울대교구, 성평등가족부와 함께 '청소년 미혼 한부모 자립지원사업' 성과 공유 간담회를 개최했다고 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

이번 간담회는 어려운 환경에서도 학업과 취업 등 자신의 목표를 향해 노력해 온 사업 수혜자들의 성과를 축하하고 자립 과정에서 겪은 경험과 소감을 공유하기 위해 마련됐다.

행사에는 임종룡 우리금융미래재단 이사장과 구요비 천주교 서울대교구 총대리 주교, 원민경 성평등가족부 장관 등이 참석했다.

이날 행사에는 우리금융미래재단의 '우리 원더패밀리' 사업을 통해 지원받은 청소년 미혼 한부모 6명이 참석했다. 이들은 자녀를 양육하면서 학업과 취업을 이어간 끝에 대학 입학 3명, 학업 성적 우수 2명, 자격증 취득 및 취업 성공 1명 등의 성과를 거뒀다.

우리금융미래재단은 이들의 성과를 격려하기 위해 1인당 최대 300만원의 장학금 및 취업 축하금을 전달했다.

'우리 원더패밀리'는 경제적 어려움과 사회적 고립 등으로 자립에 어려움을 겪는 청소년 미혼 한부모의 안정적인 사회 정착을 지원하는 사업이다. 2023년 생활비 지원으로 시작했으며 올해부터 의료비와 장학금, 취업 축하금, 격려금 등으로 지원 범위를 확대했다.

단순한 생계비 지원에 그치지 않고 갑작스러운 의료비 부담을 덜어주는 동시에 대학 진학과 자격증 취득, 취업 등 자립을 위한 도전을 지원하는 방식으로 실질적인 자립 기반 마련에 초점을 맞추고 있다.

대학 진학에 성공한 한 수혜자는 "아이를 키우면서 공부를 이어가는 것이 막막했지만 매월 지원되는 생활비와 응원 덕분에 꿈꿔왔던 대학 진학을 이룰 수 있었다"며 "앞으로 아이에게 부끄럽지 않은 엄마가 되겠다"고 말했다.

임종룡 우리금융미래재단 이사장은 "양육과 학업을 함께 이어가는 어려운 상황에서도 어느 하나 포기하지 않고 대학 진학과 취업이라는 결실을 이뤄낸 여러분의 용기와 도전에 깊은 감동을 받았다"며 "이번 성공 사례가 도전을 망설이고 있는 다른 청소년 미혼 한부모들에게도 희망이 되기를 기대한다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com