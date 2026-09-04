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[핌in현장] 총리 주재 '스포츠정책위', 2030 국민 생활스포츠 참여율 65% 도전

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AI 핵심 요약

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  • 문체부가 2일 스포츠정책비전 2030을 발표했다
  • 2030년까지 생활체육 참여율 65% 달성을 제시했다
  • 2027충청하계유니버시아드 준비상황도 점검했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부가 한성숙 국무총리 주재로 2026 제2차 국가스포츠정책위원회를 열고 스포츠 선순환 생태계를 구축하는 스포츠정책비전 2030을 발표하고, 2027충청하계유니버시아드대회 준비 상황을 점검했다.

김대현 문체부 제2차관은 2일 제2차 국가스포츠정책위원회 사전 브리핑에서 이같은 내용을 발표했다. 위원회는 한성숙 총리를 위원장으로, 관계부처 장관 등이 위원으로 참여하며, 공동위원장 김수녕 고려대 여자양궁팀 감독을 필두로 5명의 민간 위원이 합류했다. 유승민 대한체육회장, 정진완 대한장애인체육회장, 하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장은 당연직 위원으로 참석했다.

김대현 차관은 "정부는 4일 국무총리 주재로 제2차 국가스포츠정책위원회를 개최하고 '스포츠 정책비전 2030', '2027 충청 하계유니버시아드대회 준비 상황'을 논의했다. 지난해부터 문체부와 주요 체육기관이 함께 기본 틀을 마련하고, 전문체육, 생활체육·학교체육, 산업, 장애인, 국제 등 분야별로 22차례 소그룹 논의를 통해 200명이 넘는 현장 전문가의 의견을 들어 스포츠정책비전 2030을 마련했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.03 gdlee@newspim.com

정책위의 비전은 '모두가 즐기는 스포츠, 건강하고 행복한 대한민국'으로, 스포츠의 가치를 국민의 일상 속으로 더욱 넓고 깊게 확장해 선순환의 스포츠 생태계를 구축하는 것을 목표로 삼는다. 문체부는 이같은 내용을 담은 '스포츠비전2030'을 통해서 2030년까지 국민 생활스포츠 참여율 65% 도달, 세계 정상급 종목 비중 7.4%, 국내 스포츠시장 115조 원 달성이라는 구체적인 달성 목표를 제시했다.

◆일상에서 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성

생애주기별 스포츠 참여 기반을 강화해 AI 기반 건강관리 서비스를 도입해 운동 처방을 지원하고, 스포츠 참여 포인트인 '튼튼머니' 제공을 대폭 확대한다.

김대현 차관은 "튼튼머니는 올해 많은 국민의 사랑과 관심 속에서 지원 예산 80억원 기준 적립률 100%를 달성했다. 2030년까지 120만명 이상의 참여자가 운동을 실천할 수 있도록 하겠다. 참고로 금년에는 16만명이 참여했다"고 말했다.

튼튼머니 포스터. [자료= 문체부]

이와 함께 체력 인증 등급 및 운동 기록과 연동된 금융상품을 개발하여 운동하는 국민에게 더 큰 혜택을 마련한다. 특히, 유·청소년의 신체활동을 늘리기 위해 스포츠활동 지원을 대폭 확대한다. 금년도 예산(정부 예산안) 55억에서 2027년에는 424억 원으로 대폭 확대됐다.

만 19세에서 34세까지 이용 대상이 확대되는 청년문화패스를 스포츠 분야에서도 이용할 수 있도록 한다(수도권 10만원, 비수도권 15만원). 또 어르신을 위한 스포츠 강좌와 뉴스포츠를 제공하여 생애 전 주기에 걸친 스포츠 참여를 뒷받침한다.

국민이 언제 어디서나 스포츠를 즐길 인프라 확충한다. 문체부는 국민체육센터를 2030년까지 110개소 신규 공급하고 건립비용과 규모를 줄인 경량형 모델을 개발하여, 실내체육관과 수영장을 선진국 수준으로 확충에 나선다.

야외 체육시설에 폭염 대비 그늘막 지붕을 설치하고, 노후화된 월드컵경기장과 육상경기장을 리모델링하는 등 이용자 체감형 개보수도 적극 추진할 예정이다. 올해 개보수 관련 예산 953억이 내년(정부 예산안) 2558억 원으로 대폭 증액됐다.

세종시정신건강복지센터가 하반기 주간재활 프로그램 참여자를 선착순 모집한다. [사진=세종시] 2026.08.18 vincent977@newspim.com

헬스장, 요가장, 필라테스장 등에서 일어나는 '먹튀' 사건 피해를 줄이기 위해 관련 제도 대선에도 나선다.

모두에게 안전한 스포츠 환경 구축에도 힘쓴다. 2028년 지자체 합동평가에 '체육시설 안전 점검 실적' 지표를 신설하여 안전 성과관리체계를 구축한다. 1000명 이상 참여하는 대규모 스포츠 행사의 안전관리 체계도 촘촘하게 확립할 예정이다.

◆경쟁력 있는 체육계 육성, 체육인 지원 강화

문체부는 국가스포츠 성장 기반을 재구축하기 위해, 대한체육회에 상임감사를 도입하고 감사조직을 확대해 감사기능을 강화할 예정이다. 대한체육회장 선거인단 확대와 총 임기 제한 등 거버넌스를 혁신하여 체육단체에 대한 신뢰를 회복하겠다고 밝혔다. 전문선수를 위한 시설도 확충에 나선다.

미래 경쟁력 확보를 위해 스포츠 인재를 육성하고, 체육계 학교의 노후화된 시설개선을 지원할 예정이다. 선수 운동권을 제한하던 '이적 시 출전 제한' 규정을 개선하고, 단체종목 체육특기자 선발 시, 개인의 경기력과 기여도를 반영하는 평가방안을 마련한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 쇼트트랙 간판 최민정. [사진=로이터] 2026.04.09 psoq1337@newspim.com

우수한 선수를 길러내기 위한 국가대표 지도자 아카데미를 개설하여 지도자 역량도 높인다. 체육계의 중요한 축인 심판 성장을 지원하며, 판정의 공정성을 확보하기 위한 상임심판을 올해 대비 4배 이상 늘린다. 아마추어심판→위촉심판→상임심판→국제심판으로 이어지는 단계별 지원체계를 마련하여 중장기적으로는 국제대회에서 활약할 수 있는 국제심판을 배출할 수 있는 시스템을 구축한단 계획이다.

또 김대현 차관은 "체육인이 안심하고 운동할 수 있는 환경을 조성하겠다"면서 "공제사업을 추진하고, 고용보험과 산재보험의 보장도 확대한다. 윤리적 스포츠 환경을 위해 인권보호관의 현장 점검을 대폭 확대하고, 스포츠윤리센터의 조사권을 강화하겠다. 참고로 금년도 78개소의 인권보호관 현장 점검을 27년도에 1500개소로 대폭 확대하는것으로 예산을 확보했다.(정부 예산안) 폭력이력자의 체육계 진입도 엄격히 관리할 것"이라고 강조했다.

◆K-스포츠산업, 혁신으로 도약

체육계 기술과 신용보증부 융자 도입 등 금융지원을 강화하는 동시에, 인공지능, 로봇 등 12대 신산업 기술을 접목한 유망 제품개발의 사업화도 지원한다. 국민과 산업이 체감할 수 있는 연구개발을 지원하고, 기업의 AI 솔루션 도입 등 AI 전환도 지원할 예정이다.

무엇보다 국민적 관심사인 스포츠 경기와 공연을 상시 개최할 수 있는 중·대형 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장을 건립 계획을 적극 추진할 예정이다. 김 차관은 "대한민국의 스포츠·문화 위상에 걸맞는 인프라를 구축하고, 스포츠와 콘텐츠 산업간 연계를 강화하겠다"고 말했다.

또 스포츠토토를 산업의 영역으로 확장시켜 경쟁력을 높인다. 모바일 공식서비스 도입, 경기 중 실시간 발매, 발행 종목 확대, 환급률 개선 등을 도입할 예정이다. 더불어 인공지능 기반 불법 도박사이트 실시간 탐지체계 구축 등 불법시장 축소를 위한 대응도 강화한다.

[서울=뉴스핌] 휠체어컬링 혼성팀 선수들이 스웨덴과 경기를 펼치고 있다. 좌측부터 남봉광·양희태·방민자 [사진 = 대한장애인체육회] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

◆장애인도 차별 없이 일상에서 스포츠를 누릴 수 있는 환경 구축

문체부는 장애·비장애인 학생이 함께하는 통합체육교실을 확대하고, 장애인스포츠강좌이용권도 2027년 3만여명으로 확대한다. 반다비체육센터도 2030년까지 40개소 추가 건립할 예정이다. 장애인 전문체육의 근간인 등급 분류의 체계화를 지원하고, 신규선수 발굴 체계를 개편하여 단계적 육성체계를 마련한다.

◆스포츠로 드높이는 대한민국 위상

문체부는 국가 차원의 국제대회 유치 전략을 수립하하고 국제대회와 각 지역의 체육·관광 인프라를 연계해 지역경제 활성화 및 개최 효과를 극대화할 전망이다. 선수위원, 행정가, 심판, 반도핑 등 직군별로 국제교류 및 진출 지원에 나선다.

올해 10월 국립스포츠박물관 개관을 계기로 K-스포츠의 도전의 역사 등 가치를 공유하고, 태권도, 씨름, 전통무예와 같은 전통 스포츠가 국내외로 확산하여 더 많은 국민이 즐길 수 있게 지원한다.

김대현 차관은 "스포츠 비전 2030이 현실에서 구현되어 국민이 확실하게 체감하실 수 있도록 관계 부처와 체육계와 협업하고, 지속적으로 소통하겠다"고 강조했다.

[사진=뉴스핌DB]

이밖에 2027충청하계유니버시아드대회 관련 준비상황 점검도 위원회에서 논의됐다.

김 차관은 "전 세계 대학생들의 스포츠 축제이자 충청권 최초의 국제 종합스포츠대회"라며 "본격적인 대회 준비를 위해 조직위를 확대 개편했다. 효율적이고 신속한 의사결정을 위해, 기존 4개 시·도지사 공동위원장 체계에서 단일 조직위원장 체계로 전환했다. 또한 올해 1월 조직위 확대 개편으로, 4개 시·도와 중앙부처, 민간 전문가가 함께 대회 준비에 전념하고 있다"고 말했다.

또 선수단이 최상의 기량을 발휘할 수 있는 경기 여건을 위해 신축 경기장 3개소를 비롯한 전체 경기시설의 개·보수를 2027년 6월까지 마무리할 예정이다. 세종 주선수촌과 보령 제2선수촌은 2027년 7월 개촌한다.

대회 참가자의 안전과 편의를 최우선으로 한 대회 운영 서비스도 준비한다. 선수단과 심판, 운영인력 모두에게 안전하고 만족도 높은 식음·숙박 서비스를 제공하고, 4개 시도 분산 개최에 맞춘 수송 종합계획도 올해 12월까지 마련할 예정이다. 선수촌 진료소 등 의료서비스 접근성을 높이고 폭염과 집중호우 등 위험요인에도 대비한다. 내년 1월에는 '범정부 대테러․안전대책본부'를 구성한다.

문체부는 이번 '2027 충청 하계유니버시아드 대회'를 차별화된 홍보와 이벤트로 대회 붐업을 이끌겠단 각오다. K-컬처와 첨단 기술이 어우러진 개회식과 성화봉송, 다채로운 온·오프라인의 이벤트를 통해 세계인이 함께 즐기는 축제의 장을 만들 예정이다.

김 차관은 "정부는 충청권 4개 시·도와 원팀이 되어 2027 충청 하계유니버시아드대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다. 

jyyang@newspim.com

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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