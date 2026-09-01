성북구, 11~13일 독서의 달 기념 '책이 있어 가장 행복한 숲' 연다

AI 핵심 요약beta
- 성북구가 11일부터 오동근린공원서 책이 있어 가장 행복한 숲을 연다.
- 핀란드 그림책·문학 1500여 권을 비치한 숲속 도서관을 선보였다.
- 12일엔 주한핀란드대사 참여 행사와 체험·음악회가 열린다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성북구는 성북문화재단과 '독서의 달'을 맞아 오는 11~13일 오동근린공원 물빛 정원 일대에서 '책이 있어 가장 행복한 숲'을 연다고 1일 밝혔다. 주한핀란드대사관, 무민 저작권사와 협력해 책과 자연, 핀란드 문화를 한자리에서 만나는 특별한 숲속 도서관을 선보인다.
행사 주제는 'WOOD & FOOD & BOOK-숲으로 떠나는 핀란드 책문화 여행'이다. 물빛 정원에는 핀란드를 대표하는 캐릭터 '무민' 그림책과 인기 도서 등 1000여 권을, 계류 쉼터에는 핀란드 문학과 힐링 도서, 큰 글자 책 등 500여 권을 비치해 숲에서 자유롭게 책을 즐길 수 있도록 한다.
주요 행사가 열리는 12일 오후 6시부터는 유리 예르비아호 주한핀란드대사가 직접 참여하는 '이중언어 그림책 이야기 들려주기'가 진행된다. 핀란드어와 한국어로 그림책을 함께 만나볼 수 있다.
이어지는 숲속음악회에서는 핀란드 전통곡과 국악·애니메이션 음악을 퓨전국악으로 재해석해 선보이며, 숲과 물빛이 어우러진 가을밤의 정취를 더한다.
주말에는 온 가족 체험 프로그램도 마련된다. 방문객은 입국장에서 '방문자 여권'과 티켓을 받은 뒤 행사장을 둘러보며 도장을 모으는 체험이 가능하며, 완료하면 핀란드 식음료를 맛볼 수 있다. 커피 캡슐 활용 도토리 화분 만들기, 무민 색칠하기와 성격 테스트, 핀란드 숲 향기 시향 체험, 손뜨개 책갈피 만들기 등도 운영한다.
행사는 3일간 오후 3시부터 8시까지 열리며 누구나 참여할 수 있다. 프로그램별 일정과 사전 신청 방법은 성북구립도서관 누리집에서 확인 가능하다.
이승로 성북구청장은 "오동숲의 자연 속에서 책을 매개로 핀란드 문화를 경험할 수 있도록 준비했다"며 "9월 독서의 달을 맞아 온 가족이 무민과 함께 특별한 책문화 여행을 즐기길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com