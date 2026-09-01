에버랜드, '와일드 사바나 익스페디션' 프로그램 개시  

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드가 12일 와일드 사바나를 운영한다.
- 로스트밸리·리버트레일을 걸으며 15종 동물을 본다.
- 사육사 해설과 인증서로 교육·체험을 강화했다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드가 선선한 가을을 맞아 동물과 함께하는 사파리 도보 탐험 콘텐츠를 선보이며 가족 나들이객 잡기에 나선다.
에버랜드는 자연 사파리 현장을 직접 걸어서 체험하는 이색 프로그램 '와일드 사바나 익스페디션(Wild Savanna Expedition, 이하 와일드 사바나)'을 가을축제 개막에 맞춰 오는 12일부터 운영한다고 1일 밝혔다.
와일드 사바나는 이국적인 사바나 초원을 관람객이 두 발로 직접 걸으며 동물과 교감할 수 있도록 구성한 신규 탐험 프로그램이다.
기존에는 차량 탑승을 통해서만 관찰할 수 있었던 생태형 사파리 '로스트밸리'에 관람객이 도보로 진입해 기린, 코끼리, 코뿔소 등 대형 동물의 모습을 가까운 거리에서 마주할 수 있다.
이번 프로그램에는 로스트밸리뿐 아니라 그동안 유료로 운영되던 '리버트레일' 구간까지 탐험 코스로 무료 개방된다.
이를 통해 총 15종의 야생동물을 한층 가까이에서 관찰할 수 있으며 사파리월드와 로스트밸리 사이 물길 위에 조성된 부교를 따라 걸으며 초식동물들의 일상과 사자·하이에나 등 맹수들의 위용을 동시에 감상할 수 있게 했다.
에버랜드는 탐험로 전 구간에 걸쳐 관람객이 다양한 자연 풍경을 접할 수 있도록 동선을 설계했으며 동물 생태 특성에 맞춘 관찰 지점을 배치해 몰입감을 강화했다.
특히 기린존 주변에는 가을 초목을 더해 사바나의 계절감을 살렸고 초원을 배경으로 탐험대원 분위기를 연출할 수 있는 포토존과 코뿔소를 집중적으로 관찰할 수 있는 전용 관람존도 새로 마련했다.
탐험 코스 곳곳에서는 주키퍼(사육사)가 동물 행동 습성과 생태적 특징, 멸종위기종 보전의 의미 등을 들려주는 생태 스토리텔링을 진행한다.
에버랜드 측은 해당 프로그램이 온 가족이 함께 즐기면서 자연스럽게 생태와 보전의 가치를 배울 수 있는 체험형 교육 콘텐츠 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
로스트밸리 입구에서 출발해 약 1km에 이르는 전 구간을 완주한 관람객에게는 '탐험대원 인증서'가 제공된다.
에버랜드는 이를 통해 방문객이 와일드 사바나 체험의 추억을 오래 간직할 수 있도록 했다는 설명이다.
앞서 에버랜드는 올봄 한 달간 '워킹사파리'를 시범 운영해 약 35만명의 방문객을 모으며 호응을 얻은 바 있다.
에버랜드는 당시 확보한 고객 체험 데이터와 피드백을 분석해 동선과 콘텐츠를 보완했고 이번에 한층 진화된 동물 프로그램으로 와일드 사바나를 정식 선보이게 됐다고 밝혔다.
와일드 사바나 체험 프로그램은 9월 12일부터 11월 말까지 운영되며 에버랜드 방문객 누구나 현장 줄서기를 통해 무료로 참여할 수 있다.
에버랜드 관계자는 "오랜 기간 축적해 온 동물 콘텐츠 운영 노하우를 바탕으로 고객이 자연의 숨결을 가까이에서 느낄 수 있는 특별한 사파리 도보 탐험 프로그램을 준비했다"며 "올가을 많은 분들이 사파리를 직접 걸으며 생명의 소중함을 느끼고 온 가족이 잊지 못할 추억을 만들기 바란다"고 말했다.
자세한 내용은 에버랜드 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
seraro@newspim.com