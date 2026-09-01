군포 오금동 주민자치회 '너와 나, 우리마을 그림그리기' 개최

AI 핵심 요약beta
- 군포시 오금동 주민자치회가 12일 마을축제를 연다.
- 관내 초등생 100명 대상 그림그리기 행사를 한다.
- 공연·체험마당 열고 입상작은 산책로에 전시한다.
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태권도 시범·매직버블쇼 등 체험 부대행사 마련
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시 오금동 주민자치회는 오는 12일 오금공원에서 마을 축제 '너와 나, 우리마을 그림그리기' 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 어린이들의 창의력과 지역 애향심 고취를 위해 마련된 주민 참여형 축제다. 관내 초등학생 100명을 대상으로 진행되며 참가자들은 '오금마을의 행복한 하루'를 주제로 그림을 그리게 된다.
그림그리기 대회와 함께 온 가족이 즐길 수 있는 문화 공연과 체험 마당도 다채롭게 펼쳐진다. 현장에서는 태권도 시범과 매직버블쇼를 비롯해 민속놀이, 페이스페인팅, 전통 떡 만들기 등 다양한 부대행사가 운영된다.
참가 신청은 오는 9일까지 오금동 주민자치회 방문 또는 홍보물 QR코드를 통해 가능하며 행사 당일 현장 접수도 병행한다. 참가 어린이는 크레파스나 물감 등 개인 그림 도구와 돗자리를 준비해야 한다.
제출된 작품은 심사를 거쳐 초등 저학년부와 고학년부로 나눠 대상, 최우수상 등을 시상한다. 입상작은 행사 종료 후 흥진고 사잇길 산책로에 전시돼 지역 주민들에게 공개될 예정이다.
행사 당일 우천 시에는 시민체육광장 제1체육관으로 장소를 옮겨 진행하며 자세한 사항은 오금동 주민자치회로 문의하면 된다.
김용철 오금동 주민자치회장은 "이번 행사가 어린이들에게는 상상력을 마음껏 펼치는 즐거운 시간이 되고 주민들에게는 이웃과 추억을 나누는 화합의 장이 되길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com