충북도·지역 국회의원, 2027년 국비 확보·24개 현안 공동 대응

AI 핵심 요약beta
- 충북도와 지역의원들이 31일 예산간담회를 열었다
- 충북도는 2027년 정부예산과 현안 24건을 건의했다
- 수도권 공공기관 우선배치와 10개 사업 증액을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도와 지역 국회의원들이 2027년도 정부예산 확보와 주요 지역 현안 해결을 위해 공동 대응에 나섰다.
충북도는 31일 국회의원회관에서 '국회의원 초청 예산정책간담회'를 열고 민선 9기 주요 현안과 정부예산 사업에 대한 국회 차원의 지원을 요청했다고 밝혔다.
민선 9기 출범 이후 처음 열린 이번 간담회에는 신용한 충북도지사와 이상식 충북도의회 의장을 비롯해 이강일·이광희·이연희·송재봉·이종배·엄태영·박덕흠·임호선 의원 등 충북 지역구 국회의원 8명이 참석했다.
참석자들은 여야를 넘어 충북 발전을 위해 도와 국회가 긴밀히 협력해야 한다는 데 뜻을 모았다.
특히 지역 국회의원들은 간담회에 앞서 '수도권 2차 공공기관 충북 우선 배치'를 촉구하는 공동건의문에 서명했다.
충북혁신도시의 공기업 부족 등 1차 공공기관 이전의 한계를 보완하고 국가균형발전을 위해 시장형 공기업과 대규모 공공기관을 충북에 우선 배치해야 한다는 내용이다.
충북도는 이날 수도권 2차 공공기관 이전을 비롯해 제7차 공항개발 종합계획, 제5차 국가철도망 구축계획, 고속도로 건설계획 및 광역교통개선대책 반영 등 24개 주요 현안을 건의했다.
청주국제공항 민간전용 활주로 신설과 공항 연계 철도망 구축, 충북 반도체 클러스터 지정, AI 바이오 거점 및 K-바이오 스퀘어 조성 등 첨단산업과 교통 인프라 확충에도 국회 차원의 지원을 요청했다.
2027년도 정부예산 확보를 위한 공조도 강화하기로 했다.
탄소중립 지역목재 순환이용거점, AI용 첨단반도체 초미세피치 플립칩 기반 구축, 유전자·세포치료 R&BD 실증 플랫폼, 국립 산림치유원 조성, 중부고속도로 서청주~증평~호법 확장 등 10개 사업의 국회 심의 과정 증액을 위해 공동 대응한다는 방침이다.
이와 함께 2027 충청 유니버시아드대회 지원, 중부내륙특별법 개정, 댐 주변지역 제도 개선, 국립공원 규제 완화, 지방의료원 공공의료 보상체계 마련 등 제도 개선 과제도 건의했다.
신용한 충북지사는 "아무리 좋은 정책도 예산으로 옮겨지지 못하면 도민의 삶에 닿을 수 없다"며 "민선 9기 충북의 새로운 도약을 위해 도와 국회가 한 팀이 돼 지역 현안 해결과 정부예산 확보에 모든 역량을 모아야 한다"고 말했다.
충북도는 앞으로 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회의 심의 동향을 점검하면서 주요 현안과 핵심 사업이 최종 정부예산에 반영될 수 있도록 국회와의 공조를 이어갈 계획이다.
baek3413@newspim.com