최태원 "한일 경제협력 외연 넓혀야"…공급망·R&D·에너지 협력 제안

AI 핵심 요약beta
- 최태원 대한상의 회장이 31일 센다이서 한일 경제연대를 강조했다.
- 한일 상의는 공급망·에너지안보·미래산업 협력을 확대하기로 했다.
- 지역기업·중소기업까지 교류를 넓혀 실질 협력에 나서기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=최태원 대한상공회의소 회장이 한일 양국의 강점을 연결해 더 큰 시장과 산업 생태계를 만들어야 한다며 '한일 경제연대'의 중요성을 강조했다.
대한상공회의소는 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 일본상공회의소와 함께 '지역에서 열어가는 한일의 미래'를 주제로 '제15회 한일상공회의소 회장단 회의'를 개최했다고 밝혔다.
최 회장은 이날 고바야시 켄 일본상의 회장을 비롯한 양국 경제인들과 만나 미래산업과 지역경제 협력 방안을 논의했다. 한국에서는 양재생 부산상의 회장, 박윤경 대구상의 회장, 박주봉 인천상의 회장, 이윤철 울산상의 회장, 이형희 SK 부회장, 신승규 현대자동차 부사장, 최정호 대한항공 영업총괄부사장 등 16명이 참석했다.
일본에서는 고바야시 회장을 비롯해 오사카·요코하마·고베·후쿠오카·센다이상의 회장 등 기업인 12명이 자리했다.
이날 특별대담에서는 한일 경제협력을 단순 교류에 그치지 않고 양국의 산업·기술 역량을 상호보완적으로 활용하는 방향으로 발전시켜야 한다는 의견이 제시됐다.
구체적으로 공급망 안정성 제고와 첨단산업 공동 연구개발(R&D), 기술·표준 협력, 그린수소 등 미래에너지 분야에서의 협력 가능성이 논의됐다. 협력 주체도 대기업과 중앙정부를 넘어 지역기업·중소기업·연구기관으로 확대해야 한다는 데 의견이 모였다.
지역 상공회의소 간 협력도 강화하기로 했다. 기존 관광·문화 중심의 교류를 기업 시장진출과 판로 개척, 기술협력, 비즈니스 매칭, 인재교류 등 실질적인 경제협력으로 확대한다는 구상이다.
대한상의가 추진 중인 '한일경제연대'의 구체적인 실행 아이디어도 공유됐다. 모바일 주민증을 활용한 김포~하네다 간 출입국 간소화와 한일 스타트업 교류·투자 활성화 방안 등이 제시됐다.
양국 상의는 이날 공동성명을 채택하고 공급망과 에너지안보, 미래산업 분야 협력을 확대하기로 했다.
핵심광물 공급망 협력을 지지하고 비축 확대와 에너지 공급망 안정성 강화, 원유·석유제품·액화천연가스(LNG)의 상호 융통 등에 경제계가 적극 기여하기로 했다. AI·반도체·클린에너지 등 미래산업 분야 협력도 강화하고 2027년 요코하마 국제원예박람회를 계기로 환경·그린 분야 협력도 추진하기로 했다.
윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "글로벌 경제환경의 불확실성이 커질수록 가까운 이웃인 한일이 서로의 강점을 연결하는 협력이 더욱 중요해지고 있다"며 "지역과 기업이 체감할 수 있는 협력과제를 하나씩 발굴해 나가겠다"고 말했다.
한일상공회의소 회장단 회의는 1985년 시작됐으며 내년 제16회 회의는 인천에서 열린다.
heoneykim@newspim.com