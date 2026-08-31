조희대 부친상 조문한 강훈식 "李대통령 직접 오지 못해 비서실장 보낸 것"

AI 핵심 요약beta
- 강훈식 비서실장이 31일 조희대 대법원장 빈소를 조문했다
- 이재명 대통령은 서면 제청 충돌 뒤 조화를 보내 예우했다
- 조 대법원장은 외부 조문을 사양하며 장례를 조용히 치르겠다 했다
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조희대 "감사의 마음 대통령께 꼭 전해달라"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 31일 조희대 대법원장의 부친상 빈소를 찾아 조문하고 위로의 말을 전했다.
'서면 제청'으로 청와대와 대법원이 충돌한 직후 이뤄진 조문이라 세간의 이목이 집중됐다. 청와대는 빈소에 이 대통령 명의의 조화도 전달했다.
강 실장은 조 대법원장의 부친 고(故) 조부환 씨의 빈소가 마련된 경북 포항성모병원 장례식장을 찾아 조문한 뒤 기자들과 만나 "큰 슬픔을 겪고 있는 조 대법원장과 유가족께 깊은 위로의 말씀을 전했다"며 "아울러 이재명 대통령께서 직접 오지 못해 비서실장을 보냈다고 말씀드렸다"고 말했다.
그러면서 "(대통령이 직접 오지 못한 만큼) 더 깊은 마음이 전달될 수 있도록 조 대법원장께 말씀을 드렸다"며 "조 대법원장께서는 깊이 감사드리는 마음을 이 대통령께 꼭 전해달라고 말씀했다"고 전했다.
조 대법원장은 조문을 마친 강 실장을 직접 배웅했다.
조 대법원장 측은 가족들과 조용히 장례를 치르겠다며 외부 조문과 조화, 부의를 사양한다는 뜻을 밝혔다. 그러나 이 대통령이 5부 요인을 예우하고자 강 실장에게 조문을 지시했다. 5부 요인은 대통령과 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장, 국무총리를 가리킨다.
이 대통령은 앞서 지난 28일 조 대법원장에게 노태악 전 대법관 후임으로 제청한 손봉기 후보자에 대한 재제청을 요청했다.
강유정 청와대 수석대변인은 당시 청와대 춘추관 브리핑에서 "제청과 임명은 삼권분립 원칙 아래 서로 다른 헌법기관에 배분된 권한"이라며 "이번 노 전 대법관 후임에 대한 제청은 그 절차적 완결성을 충분히 갖추지 못했다"고 재제청 이유를 밝혔다.
조 대법원장은 청와대의 재제청 요구 뒤 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다"며 곧 공식입장을 밝히겠다고 예고했다. 다만, 조 대법원장의 부친상으로 입장 발표는 다소 미뤄질 것으로 예상된다.
the13ook@newspim.com