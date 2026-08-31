BNK부산은행, 영도구 슬레이트 ZERO-ZONE 협약…주거환경 개선 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 31일 영도구 슬레이트 지붕 지원에 나섰다
- 부산환경공단·영도구·포스코스틸리온과 협약을 체결했다
- 취약가구 자부담 전액, 일반가구 최대 200만원 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 노후 슬레이트 지붕을 철거하거나 새 지붕으로 바꾸고 싶어도 공사비가 부담됐던 영도구 가구에 추가 지원이 이뤄진다.
BNK부산은행은 부산환경공단, 영도구, 포스코스틸리온과 사회적 약자의 주거환경 개선을 위한 '우리동네 슬레이트 ZERO-ZONE' 업무협약을 체결한다고 31일 밝혔다.
이 사업은 노후 슬레이트 철거와 지붕개량 때 발생하는 가구의 자부담을 지원하는 내용이다.
기존 슬레이트 처리 지원사업은 정부 지원금만으로 공사비 전액을 충당하기 어려운 경우가 있어 일부 가구는 철거나 지붕개량을 미루는 사례가 있었다. 협약 기관들은 정부 지원금 외에 발생하는 자부담을 지원해 사업 참여 문턱을 낮추기로 했다.
부산환경공단은 공사 발주와 현장 관리·감독 등 시공 관리를 맡는다. 영도구는 지원 대상 선정과 행정 지원을 담당한다.
포스코스틸리온은 고기능성 강판을 활용한 지붕개량 시공과 사후 관리를 지원한다. 부산은행은 대상 가구의 자부담 경감을 위한 후원금을 낸다.
후원금은 공모사업 지원 기준에 따라 주거환경 개선에 어려움을 겪는 가구에 지원된다. 취약가구에는 자부담 전액을 지원하고 일반가구에는 가구당 최대 200만원을 지원할 예정이다.
부산은행 관계자는 "경제적 사정으로 주거환경 개선을 미뤄온 가구에 도움이 되도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com