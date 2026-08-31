경남도, 4161억원 규모 첨단산업 투자협약…450여명 채용 계획

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 31일 7개 시군·12개사와 투자협약을 맺었다.
- 12개사는 우주항공·방산 등 4161억원을 투자하기로 했다.
- 도는 인허가·입지·고용 지원으로 투자 이행을 돕는다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남의 제조 현장에 우주항공·방산과 에너지, 정밀기계 분야 설비 투자가 이어진다.
경남도는 31일 도청 대회의실에서 도내 7개 시군, 기업 12곳과 '경남 대도약 실현을 위한 첨단산업 투자협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박완수 지사와 창원·사천·김해·양산·함안·산청·거창 등 7개 시군 관계자, 투자기업 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 12개 기업은 우주항공·방산·정밀기계·에너지 등 분야에 모두 4161억 원을 투자할 계획이다. 신규 고용 인원은 450여명으로 제시됐다.
이 가운데 8개 기업은 생산시설을 신설하고 4개 기업은 기존 시설을 증설한다.
가장 큰 투자계획은 자동차 핵심부품 제조업체 디엠지가 냈다. 디엠지는 창원국가산업단지에 1000억 원을 들여 정밀기계와 자동차부품 생산공장을 신설하고 100명을 고용할 계획이다.
방산 부품업체 금아하이드파워는 창원국가산업단지에 900억 원을 투자해 생산공장을 새로 짓고 120명을 채용한다.
전투용 차량 정비와 무인차량·장갑차 제조업체인 에이엠에스는 창원국가산업단지 내 생산시설 확충에 600억 원을 투자하고 36명을 신규 고용할 예정이다.
에너지·전력산업 분야 투자도 포함됐다.
발전플랜트 및 배열회수보일러 전문기업 비에이치아이는 함안 장지일반산업단지에 350억 원을 들여 공장을 증설하고 35명을 고용할 계획이다.
전력용·배전용 변압기 제조업체 위테크는 거창 일반산업단지와 승강기전문농공단지에 260억 원을 투자해 생산시설을 신설하고 45명을 채용한다.
초고압 변압기 절연물 생산업체 아이티씨는 양산 용당산업단지에 160억원을 투자하고 20명을 고용할 예정이다.
우주항공 분야에서는 항공기 날개 부품업체 율곡이 산청에 100억 원을 투자해 생산라인을 늘린다. 항공우주방산단조는 함안에 200억원을 들여 금속 성형 유압프레스와 정밀 단조품 생산라인을 확충한다.
친환경 도료와 나노 세라믹 신소재 업체 비알세라텍은 사천 항공국가산업단지에 50억원을 투자해 생산시설을 새로 짓고, 방산·우주항공 분야로 사업을 확대할 계획이다.
이 밖에 두산지게차경남서부는 사천에 100억 원, 진성알앤티는 양산에 87억 원을 투자한다. 맥도날드 전용 햄버거빵 공급업체 빔보큐에스알코리아는 김해에 354억 원을 들여 생산시설을 신·증설할 예정이다.
투자는 창원 3개사, 사천·양산·함안 각 2개사, 김해·산청·거창 각 1개사로 나뉜다.
박완수 지사는 "투자협약이 실제 투자로 이어지도록 행정절차와 인센티브 지원, 공장 가동 이후 정착 과정까지 시군과 함께 지원하겠다"고 말했다.
도는 기업별 투자 이행 상황을 점검하고 인허가와 입지, 고용 등 투자 과정의 행정 지원을 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com