한성숙 총리 "전남광주 5조원 재정지원 방안 확정…내년 예산안 반영"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리는 31일 전남광주 재정지원안을 확정하겠다고 밝혔다.
- 연간 최대 5조원 지원을 2027년도 예산안에 반영하겠다고 했다.
- 첨단산업·재생에너지·교통망으로 지역성장 모델을 만들자고 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 31일 전남광주 지원 방향과 관련해 "정부가 약속한 연간 최대 5조원의 재정지원 방안을 확정하고 2027년도 정부 예산안에 반영해 전남광주통합특별시가 남부권 발전을 이끄는 중심축으로 자리매김할 수 있도록 하고자 한다"고 강조했다.
한 총리는 이날 정부서울청사에서 제1차 전남광주통합특별시 지원위원회 회의를 열고 이같이 밝혔다.
그러면서 "이를 발판삼아 정부와 통합특별시는 첨단 반도체 혁신 제조를 위한 클러스터 조성과 풍부한 재생에너지를 바탕으로 한 미래전력시스템 구축, 광역 교통망 구축을 통한 지역 정주여건 개선 등 국토대전환의 성공모델을 만들어 나가야 한다"고 말했다.
한 총리는 "전남광주통합특별시는 광역행정 통합의 첫 모델이라는 대한민국 지방자치의 상징성을 갖는 동시에 수도권 일극체제를 넘어 지역이 주도하는 성장의 새로운 모델을 만들어야 하는 중요한 시대적 과업을 부여받았다"고 했다.
이어 "통합의 성공을 위해서는 목적과 일정에 맞춘 실행과 지원이 무엇보다 중요하므로 지원위원회도 정부, 통합특별시와 함께 통합특별시의 발전 방안을 적극 모색하고 실질적인 지역발전과 주민 삶의 질 향상을 위해서 노력해야 할 것"이라고 덧붙였다.
sheep@newspim.com