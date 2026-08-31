박찬대 "민생 현안 해결에 당정 원팀 기대"…민주당·인천시 첫 당정협의회

AI 핵심 요약beta
- 인천시와 민주당 인천시당이 31일 당정협의회를 열었다.
- 내년도 국비 2107억 원 지원과 현안 해결을 요청했다.
- 시는 중앙정부·국회와 협력체계를 강화하기로 했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시와 더불어민주당 인천시당이 민선 9기 출범 이후 첫 당정협의회를 열고 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위해 협력하기로 했다.
박찬대 인천시장은 31일 인천시청에서 허종식 민주당 인천시당위원장을 비롯한 인천지역 국회의원들과 시 주요 간부들이 참석한 가운데 당정협의회를 열었다.
박 시장은 회의에서 "시민의 삶과 직결된 민생 현안 해결과 민선 9기 핵심 공약인 ABC+E 전략 실현을 위해 당정이 긴밀히 소통하며 원팀으로 함께하길 기대한다"고 말했다.
시는 협의회에서 지역 현안 18건과 핵심 국비 사업 12건에 대한 민주당의 적극적인 지원을 요청했다.
시가 지원을 요청한 주요 국비 사업은 ▲지역사랑상품권 인천e음 발행▲인천시 행정체제 개편 운영▲광역버스 준공영제 전환 및 국비 지원▲인천항 내항 1·8부두 재개발▲미래 커넥티드카 지원 등으로 모두 2107억 원 규모이다.
시는 지역 현안으로 인천의 미래 성장동력과 교통·에너지 문제 등을 꼽았다.
구체적으로는 ▲글로벌 AI허브 인천 송도 지정▲인천바이오과학기술원 설립▲인천대 의학전문대학원 신설▲군사기지 및 군사시설 이전사업 관련 법률 개정▲GTX-B 청학역 추가 정거장 설치▲지역 특성을 반영한 차등 전기요금제 도입 등이다.
박 시장은 이날 당정 협력을 강조하며 인천의 현안 해결을 위한 중앙정부와 국회의 지원을 촉구했다. 박 시장은 "5극 3특 체제에서 수도권인 인천이 겪는 이중 소외를 해소하고 더 큰 도약을 이룰 수 있도록 당 차원의 지원을 요청한다"고 했다.
그는 자신이 전국시도지사협의회장이라는 점을 언급하며 "중앙정부와 적극 소통하면서 제도 개선을 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.
시는 이번 당정협의회를 계기로 민주당 인천시당과 국비 확보 및 주요 현안 해결을 위한 협력 체계를 강화한다는 방침이다. 또 중앙정부와 국회와의 협의도 이어가며 관련 사업의 예산 반영과 제도 개선에 행정력을 집중할 계획이다.
hjk01@newspim.com