박민영 전남광주시의원 "시정상황실 옥상옥 구조, 컨트롤타워 두 개"

AI 핵심 요약beta
- 박민영 시의원이 31일 시정상황실 중복을 우려했다.
- 정책기획국과 기능 겹쳐 옥상옥 우려가 나왔다.
- 역할·권한·보고체계부터 명확히 정리해야 한다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 조직개편안에 포함된 시장 직속 '시정상황실'이 '정책기획국'과 기능이 상당 부분 중복되면서 '옥상옥' 조직으로 전락할 수 있다는 우려가 제기됐다.
박민영 시의원은 31일 보도자료를 내고 "정책기획국이 정책을 기획하고 조정하도록 해놓고, 시장 직속 시정상황실이 다시 현안을 조정하는 구조라면 결국 컨트롤타워가 두 개가 되는 것"이라고 지적했다. 이어 "동일한 현안을 놓고 두 조직의 판단이나 조정 방향이 달라질 경우 어느 조직의 판단을 따라야 하는지조차 불분명해질 수 있다"고 우려했다.
아울러 "시정상황실에 4개 팀을 두고 광범위한 기능을 부여하면 정책기획국 등 기존 조직과 업무 경계가 모호해질 수밖에 없다"며 "먼저 기존 조직 간 역할과 권한, 보고 체계와 책임소재를 명확하게 정리해야 한다"고 강조했다.
또한 "시장 보좌체계(수석·보좌관·비서실)와 시정상황실 관계 역시 각각 어떤 역할을 수행하고 어떤 보고·지휘체계 속에서 움직이는지 명확해야 한다"고 당부했다. 박 의원은 "시장 직속이라는 이유만으로 여러 조직이 현안 조정과 정책 점검에 관여하게 되면 오히려 행정의 혼선을 초래하고 책임소재마저 불분명해질 수 있다"고 경고했다.
시정상황실은 시정총괄팀·시구군협력팀·국정협력팀·시민사회협력팀 등 4개 팀으로 구성하는 방안이 담긴 것으로 알려졌다. 이 중 시정총괄팀은 부서 간 미해결 과제 조정, 시장 지시사항 이행 점검, 쟁점과제 조정회의 등을 맡으며 국정협력팀은 중앙부처 정책 및 특별법 이행상황 등을 점검하도록 설계됐다.
bless4ya@newspim.com